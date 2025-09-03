पुणे

Pune Politics : प्रभागरचनेत राजकीय सोयीसाठी नियमांचे उल्लंघन; काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आरोप

PMC Elections : पुणे महापालिकेच्या नव्या प्रभागरचनेवर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेत भाजपवर राजकीय सोयीसाठी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे.
Pune Politics
Pune Politics Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘महापालिकेच्या प्रभागरचनेत भाजप हस्तक्षेप करत असल्याचे आम्ही आयुक्तांच्या यापूर्वीच निदर्शनास आणून दिले होते. प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर आमची भीती खरी ठरली,’ असा आरोप करत प्रभागरचना करताना नदी, नाले, मुख्य रस्ते यांसारख्या नैसर्गिक सीमांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. नागरिकांना केंद्रबिंदू ठेवून प्रभाग करण्याऐवजी राजकीय सोयीनुसार प्रभागरचना केल्याची टीका कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केली आहे.

