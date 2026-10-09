राष्ट्रपतींची भेट घेतली
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीच्या दहा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेत त्यांना ‘मत चोरी’बद्दलचे निवेदन दिले. राष्ट्रपतींनी आम्हाला मतचोरीचे पुरावे सादर करण्यास सांगितले आणि आम्ही ते लवकरच एकत्र करून सादर करू, अशी माहिती काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या भेटीनंतर पत्रकारांना दिली. तसेच, मतदानासाठी पुन्हा एकदा मतपत्रिकांचा (बॅलेट पेपर) वापर सुरू करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. या शिष्टमंडळात राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी यांचाही समावेश होता. ‘आम्ही एकत्र आहोत, शक्तिशाली आहोत. आम्ही देशाच्या ६० टक्के जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो,’ असे ममता यांनी सांगितले. तर, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी लोकशाही नष्ट करण्यासाठी कट रचल्याचे आम्ही निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे’, असे राहुल यांनी सांगितले. ‘‘राष्ट्रपतींनी आमचे म्हणणे ऐकून घेत निवेदनही स्वीकारले. त्यांनी आमच्याकडे पुराव्यांचीही मागणी केली. मतचोरी झाल्याचे सर्व देशाला माहिती आहे, राज्याराज्यांतून हा प्रकार घडल्याचे आम्ही राष्ट्रपतींना सांगितले, असेही राहुल यांनी सांगितले. शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींच्या भेटीला गेले असताना प्रियांका गांधींसह इंडिया आघाडीचे अनेक खासदार विजय चौकात बसून होते.
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