Maha Vikas Aghadi : "भाजपने पुण्याला समस्यांच्या गर्तेत लोटले"; काँग्रेस आणि ठाकरे सेनेचा सत्ताधाऱ्यांवर घणाघाती आरोप!

पुणे : ''शहराचा विकास हे आमचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यासाठी आम्ही सर्वसमावेशक जाहीरनामा दिला आहे. सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळावा, टक्केवारी पाहून योजना आणू नयेत. नागरिक हा केंद्रबिंदू ठेवून काम झाले पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाने पुणे शहर आज गंभीर समस्यांचे केंद्र बनवले आहे, असा आरोप काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पक्षाचे शहरप्रमुख गजानन थरकुडे यांनी केला..शिंदे म्हणाले, '' निवडून आल्यावर आम्ही अत्यंत चांगली कामगिरी करू शकतो, यावर आमचा ठाम विश्वास आहे. पण सत्ताधाऱ्यांना जर नगरसेवकांवर विश्वास असता, तर ४३ नगरसेवकांना घरी बसवले नसते. मुरलीधर मोहोळ यांना विकास आणि नियोजनाबाबत प्रश्न विचारले असता ते उत्तरे देणे टाळतात. शहरासाठी आवश्यक निधी आणण्यात भाजपला अपयश आले आहे. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता पुण्यात किमान २०० किलोमीटरची मेट्रो गरजेची होती. अपुऱ्या नियोजनामुळे शहराच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटलेला नाही..Pune Crime : "आमच्याकडे का बघितले?" बालाजीनगरमध्ये किरकोळ कारणावरून तरुणाला बेदम मारहाण!.निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी प्रचाराचा आढावा घेणारी पत्रकार परिषद मंगळवारी (ता. १३) काँग्रेसभवनमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यावेळी शिंदे आणि थरगुडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. काँग्रेसचे शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, सरचिटणीस प्राची दुधाने यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते..शहरातील गुन्हेगारी वाढीबाबत बोलताना थरगुडे यांनी आरोप केला की, ''गुन्हेगारांना परदेशात पाठवले जात आहे, मात्र सामान्य नागरिक असुरक्षित आहे. आमदार आणि नगरसेवक ठेकेदारीत गुंतले असून शहराच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अनेक टेकड्या तोडण्यात आल्या आहेत.'' भाजप मतविभाजनासाठी इतर पक्षांतील कार्यकर्ते व नेते फोडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुणेकर जनता सुज्ञ असून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी जबाबदार लोकप्रतिनिधींनाच निवडून देईल, असा विश्वास व्यक्त केला.