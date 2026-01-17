तामिळनाडूच्या निवडणूक तयारीसाठी कॉंग्रेसचे दिल्लीत मंथन
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १७ : तमिळनाडू विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस आणि अभिनेते विजय यांच्या टीव्हीके (तमिलगा वेत्री कळगम) पक्षाच्या आघाडीबाबत कयास लढविले जात असताना कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आज पक्षातील नेत्यांसमवेत दिल्लीत बैठक घेऊन निवडणूक तयारीची चर्चा केली.
इंदिरा भवन या कॉंग्रेस मुख्यालयामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज तामिळनाडूतील कॉंग्रेस नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांच्यासह तामिळनाडूचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम देखील उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे या बैठकीची माहिती दिली. त्यांनी म्हटले, की तामिळनाडूतील आमच्या नेत्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. आम्हाला विश्वास आहे की तामिळनाडूतील लोक संघ-भाजपच्या धर्मांधता, सांप्रदायिकता आणि संघराज्यविरोधी, भेदभावपूर्ण राजकारणापेक्षा समानता, सामाजिक न्याय, सक्षमीकरण आणि सुशासन निवडतील. राज्यातील लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात काँग्रेस पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी म्हटले. कॉंग्रेसचे स्थानिक नेते तामिळनाडूतील अभिनेता विजय यांच्या तमिलगा वेत्री कझगमशी युती करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगितले जात आहे. अलीकडेच राहुल गांधी यांनी तामिळनाडूचा दौरा केला होता. त्यावेळीही हा विषय चर्चेत आला होता. मात्र कॉंग्रेसने अद्याप यावर अधिकृत भाष्य केलेले नाही. तामिळनाडूमध्ये कॉंग्रेस पक्ष हा द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडीचा (एसपीए) सदस्य आहे. २०२१ मध्ये एसपीएने राज्यात २३४ पैकी १५९ विधानसभा जागा जिंकल्या, ज्यामध्ये एकट्या द्रमुकने १३३ आणि काँग्रेसने १८ जागा जिंकल्या होत्या.
