Assembly Baramati Election: बारामतीमधून काँग्रेसची माघार; सुनेत्रा पवार यांचा विधानसभेचा मार्ग सुकर, निवडणुकीच्या रिंगणात २३ उमेदवार!

बारामती/मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लढविणाऱ्या महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात निवडणूक रिंगणात असलेले काँग्रेसचे आकाश मोरे यांनी उमेदवारी मागे घेतल्याने सुनेत्रा पवार यांच्यासमोरील आव्हान संपुष्टात आले आहे. .बारामतीची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यासाठी मध्यस्थी करत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची भेट घेऊन काँग्रेसने माघार घ्यावी, अशी विनंती केली. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. तर सुनेत्रा पवार यांनीही काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही सपकाळांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला होता..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांतील नेत्यांनी संवाद साधून उमेदवारी माघारी घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार बारामतीतून काँग्रेसची उमेदवारी माघारी घेत आहोत. आज दोन पावले माघार घेतली असली तरी २०२९ च्या निवडणुकीत बारामतीतून काँग्रेसचा आमदार असेल. अजित पवार यांच्या निधनाची चौकशी व्हावी या भूमिकेवर काँग्रेस पक्ष ठाम आहे.- हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष.रिंगणात २३ उमेदवारबारामती येथील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी गुरुवारी एकूण ३० उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज माघारी घेतले. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये आता २३ उमेदवार नशीब आजमावत आहेत..राहुरीत सप्तरंगी लढतराहुरी : राहुरी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न असफल ठरला असून तीस पैकी सात उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. सात अर्ज छाननीत बाद ठरले होते. उर्वरित २३ पैकी १६ उमेदवारांनी आज माघार घेतली.