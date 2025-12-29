Baramati News : अव्वल क्रमांक नाही तर सातत्य महत्त्वाचे! ‘अधिकारी आपल्या भेटीला’ उपक्रमात डीवायएसपी दडस यांनी सांगितला यशाचा फॉर्म्युला

बारामती - तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती आणि सकाळ वृत्तपत्राच्या संयुक्त विद्यमाने स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित ‘अधिकारी आपल्या भेटीला’ या मार्गदर्शन कार्यक्रमात दौंड विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डीवायएसपी) श्री. बापूराव दडस यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले..स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना वाचनात सातत्य ठेवून नियोजनपूर्वक तयारी केल्यास यश मिळवणे अत्यंत सोपे होते, असे प्रतिपादन डीवायएसपी दडस यांनी यावेळी केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. सचिन गाडेकर उपस्थित होते.डीवायएसपी दडस म्हणाले की, अभ्यास करताना पुस्तकातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या नोंदी करणे, अधोरेखित व मुद्देसूद अभ्यास पद्धती अवलंबणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा नोंदींचा स्पर्धा परीक्षांमध्ये निश्चितच उपयोग होतो. विद्यार्थ्यांनी नियमित वाचनाची सवय जोपासली पाहिजे. सातत्यपूर्ण व अभ्यासपूर्ण नियोजन केल्यास स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवणे शक्य आहे..यावेळी त्यांनी आपल्या बालपणातील तसेच महाविद्यालयीन जीवनातील अनुभव विद्यार्थ्यांशी शेअर केले. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठी नेहमी अव्वल क्रमांक मिळवणेच आवश्यक नसून सातत्य, चिकाटी आणि आत्मविश्वास महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांचे समाधानकारक निरसन केले.ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे येथील अॅड. महेश शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीतील घडामोडींचे अद्ययावत ज्ञान ठेवण्याचे महत्त्व सांगितले. सकाळ व ज्ञानदीप यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहितीही त्यांनी दिली..अध्यक्षीय भाषणात डॉ. सचिन गाडेकर यांनी स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी वाचनाची सवय लावावी, असे आवाहन केले. महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त ग्रंथसंपदा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ग्रंथपाल तथा स्पर्धा परीक्षा केंद्र समन्वयक डॉ. अमोल कुलकर्णी यांनी केले. आभार प्रदर्शन डॉ. मेघा बडवे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन डॉ. कैलास माटे यांनी केले. कार्यक्रमास विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.