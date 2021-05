पुणेकरांना दिलासा! शहरात आज हजारपेक्षाही कमी रुग्ण

पुणे : पुणे शहरात काल फक्त १,१६४ रुग्ण आढळले होते. आज त्या रुग्णसंख्येमध्ये आणखी घट झाली आहे. आज शहरात नव्याने फक्त ९३१ कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली असून पुणे शहरातील एकूण संख्या आता ४ लाख ६३ हजार १०३ इतकी झाली आहे. पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने ४४ कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे.आजच्या नव्या संख्येसह मृतांची एकूण संख्या ७ हजार ८८७ इतकी झाली आहे. (Consolation to the people of Pune Less than a thousand corona patients in the city today)

पुणे शहरात उपचार घेणाऱ्या १५ हजार ०४३ रुग्णांपैकी १,३२८ रुग्ण गंभीर तर ४,३६० रुग्ण ऑक्सिजनद्वारे उपचार घेत आहेत. पुणे शहरात आज एकाच दिवसात १२ हजार २२६ नमुने घेण्यात आले आहेत. पुणे शहराची एकूण टेस्ट संख्या आता २४ लाख ०४ हजार ३२४ इतकी झाली आहे. शहरातील १ हजार ०७६ कोरोनाबाधितांना आज डिस्चार्ज देण्यात आला असून पुणे शहरातील एकूण डिस्चार्ज संख्या ४ लाख ४० हजार १७३ झाली आहे.

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्यात आज गुरुवारी 29,911 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. तर, बुधवारी 34,031 रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती. आता राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या 54,97,448 झाली आहे. आज 47,371 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले तर राज्यात आजपर्यंत एकूण 50,26,308 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याचे सांगण्यात आलं. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 91.43 टक्के एवढं झालं आहे. राज्यात आज रोजी एकूण 3,83,253 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत.