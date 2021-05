मुंबई : राज्याच्या दिवसभरातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत गुरुवारी घट झाली. बाधित रुग्णांच्या तुलनेत अधिक रुग्ण बरे झाल्याने राज्याचा रिकव्हरी रेट 91.43 टक्क्यांवर पोहोचला. राज्याच्या आरोग्य विभागानं ही माहिती दिली. (Decline no of corona patients in state recovery rate at 91 percent)

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, गुरुवारी 29,911 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. तर, बुधवारी 34,031 रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती. आता राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या 54,97,448 झाली आहे. आज 47,371 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले तर राज्यात आजपर्यंत एकूण 50,26,308 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याचे सांगण्यात आलं. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 91.43 टक्के एवढं झालं आहे. राज्यात आज रोजी एकूण 3,83,253 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

दरम्यान, राज्यात आज 738 कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. आज नोंद झालेल्या एकूण 738 मृत्यूंपैकी 429 मृत्यू हे मागील 48 तासातील तर 309 मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. राज्यातील कोविड 19 आकडेवारीचे 13 मे पर्यंतचे रिकॉन्सिलिएशन पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमध्ये जिल्ह्यांच्या मृत्यू संख्येत वाढ झाल्याने राज्याच्या मृत रुग्णांच्या प्रगतीपर आकडेवारीत 246 ने वाढ झाली आहे.

राज्याचा मृत्यूदर १.५५ टक्के

तसेच इतर कारणाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या संख्येमध्ये 33 ने घट झाली आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर 1.55 टक्के एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 3,21,54,275 प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी 54,97,448 (17.09 टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 29,35,409 व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 21,648 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.