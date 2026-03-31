पुणे: नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात नावाच्या व्यक्तीला मी कधीही भेटले नाही, हा प्रकार पूर्णतः कपोलकल्पित असल्याचे विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. काही असंतुष्ट घटकांकडून माझ्याविरोधात षड्यंत्र असल्याचा आरोप गोऱ्हे केला..चार दशकांपासून मी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात पारदर्शकपणे कार्यरत असून, माझ्या कामाची पद्धत व तत्त्वे जनतेपासून कधीही लपवलेली नाहीत. कुटुंबातून मिळालेल्या प्रगत विचारसरणीच्या संस्कारांमुळे अंधश्रद्धा किंवा बुवाबाजीपासून दूर राहण्याची भूमिका सातत्याने जपली आहे..राजकारणात प्रवेश करताना महिलांची प्रगती व सामाजिक न्याय हेच माझे प्रमुख ध्येय राहिले असून, कोणतेही पद मिळवण्यासाठी कधीही तथाकथित गुरू किंवा बुवांची मदत घेतलेली नाही, असे गोऱ्हे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..'सर्वतोपरी उत्तर देण्यास सक्षम'अलीकडील संसदीय कामगिरी, सातारा येथील पोलिस अधीक्षक निलंबन आदेशाची अंमलबजावणी आणि वरिष्ठ नेत्यांकडून मिळालेली प्रशंसा काहींना सहन झालेली नाही. त्यामुळेच पुणे महापालिकेत अपयशी ठरलेल्या काही असंतुष्ट घटकांकडून हे षडयंत्र रचले जात आहे. खोट्या प्रचाराला बळी न पडता पुढेही आपले कार्य पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, तसेच अशा बदनामीकारक प्रयत्नांना सर्वतोपरी उत्तर देण्यास मी सक्षम असल्याचा इशाराही गोऱ्हे यांनी दिला.