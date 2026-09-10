Pune News : प्रकल्प वादात सापडत असल्याने सल्लागारांचा पत्ता कट

पुणे - पुणे महापालिकेतील रस्ते आणि पथ विभागाच्या निविदा वादात सापडत असल्याने या दोन्ही विभागाच्या कामकाजात सुधारणा केल्या जात आहेत. त्यातूनच या विभागांमध्ये सल्ला देणाऱ्या संस्थांचा पत्ता कट करत त्यांचे करार महापालिकेने तडकाफडकी संपुष्टात आणला आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा निर्णय घेतला आहे..मे. इन्फ्राकिंग कन्सलटंट आणि मे. केश्याक कन्सलटंट या दोन सल्लागार संस्थांची नावे आहेत. अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी हे आदेश काढले आहेत. या दोन्ही सल्लागारांची सेवा आजपासून संपुष्टात आल्याचे नायर यांनी आदेशात नमूद केले आहे.पुणे महापालिकेत इन्फ्राकिंग कन्सलटंट यांच्याकडून पथ विभागाची कामे केली जात होती. गेल्या काही काळापासून पथ विभागातील निविदा प्रक्रियेमध्ये सावळा गोंधळ निर्माण झाला होता. निविदेच्या अटी-शर्तींवरून वाद निर्माण झाले. तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले होते. त्यामुळे निविदा रद्द होऊन कामे खोळंबली आहेत. त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसला आहे..त्याबाबत आयुक्त राम यांच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. केश्याक कन्सलटंट यांच्याकडे शहरातील उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग यासह मोठ्या प्रकल्पांचे सल्लागार म्हणून कामे करून घेतली जात होती. चांदणी चौक ते भूगाव या उड्डाणपुलाची निविदा वादात सापडल्याने ती रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली होती.महापालिकेतील पथ विभाग, प्रकल्प विभागातील निविदा वादात सापडत असताना आयुक्तांकडे त्याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आयुक्तांनी या दोन्ही विभागांचा आढावा घेतला. त्यात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याने अधिकाऱ्यांना तंबी दिली आहे. तर सल्लागार बदलण्याचाही निर्णय घेतला गेला..त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त नायर यांनी आदेश काढले असून, सल्लागार सेवांचा कालावधी, कराराच्या अटींचा आढावा आणि कार्यालयीन गरज लक्षात घेता या सेवा पुढे सुरू ठेवणे आवश्यक नसल्याने प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १० सप्टेंबर २०२६ नंतर संबंधित संस्थांना कोणत्याही प्रकारची सल्लागार सेवा किंवा संबंधित कामकाज कार्यालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येणार नाही. तसेच सेवा समाप्तीच्या दिनांकापर्यंत पूर्ण केलेल्या कामाचा अहवाल, कागदपत्रे व कार्यालयीन साहित्य तातडीने कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे..‘पथ व प्रकल्प विभागाच्या कामात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. एकाच प्रकारच्या कामासाठी वेगवेगळ्या अटी शर्ती लावल्याचे आम्हाला दिसून आले आहे. एका ठेकेदाराची मुदत संपत आली आहे. तर दुसऱ्या ठेकेदाराबाबत तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.