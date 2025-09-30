पुणे

Dasara Festival : सोने, वाहने आणि सदनिकांची मागणी वाढली; खरेदीसाठी दसऱ्याचा मुहूर्त साधण्याची ग्राहकांची तयारी

दसऱ्याचा मुहूर्त साधण्यासाठी यंदा देखील खरेदीचा उत्साह बाजारपेठेत दिसून येत आहे.
gold, vehicles and homes

gold, vehicles and homes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - दसऱ्याचा मुहूर्त साधण्यासाठी यंदा देखील खरेदीचा उत्साह बाजारपेठेत दिसून येत आहे. सोने-चांदीचे दागिणे, दुचाकी - चारचाकी वाहने आणि सदनिकांची मागणी वाढली आहे. पारंपरिक पद्धतीनुसार दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खरेदी केल्यास समृद्धी व सौख्य लाभते, अशी श्रद्धा असल्याने ग्राहकांनी बाजारपेठांत जात आहेत. व्यापाऱ्यांनीही या संधीसाठी आकर्षक सवलती व भेट वस्तू देत असून बाजारपेठा सज्ज झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Dasara Festival
gold
Jewellery
vehicles
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com