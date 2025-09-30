Dasara Festival : सोने, वाहने आणि सदनिकांची मागणी वाढली; खरेदीसाठी दसऱ्याचा मुहूर्त साधण्याची ग्राहकांची तयारी

पुणे - दसऱ्याचा मुहूर्त साधण्यासाठी यंदा देखील खरेदीचा उत्साह बाजारपेठेत दिसून येत आहे. सोने-चांदीचे दागिणे, दुचाकी - चारचाकी वाहने आणि सदनिकांची मागणी वाढली आहे. पारंपरिक पद्धतीनुसार दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खरेदी केल्यास समृद्धी व सौख्य लाभते, अशी श्रद्धा असल्याने ग्राहकांनी बाजारपेठांत जात आहेत. व्यापाऱ्यांनीही या संधीसाठी आकर्षक सवलती व भेट वस्तू देत असून बाजारपेठा सज्ज झाल्या आहेत..सराफ बाजारात सोन्याची चमक -दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सराफ बाजारात ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. सोन्याच्या दागिन्यांबरोबरच चांदीच्या नाण्यांनाही मागणी वाढली आहे. गेल्या काही दिवसांत सोन्याचा भाव वाढला असला तरी खरेदीत ग्राहकांचा उत्साह अधिक आहे. दागिन्यांवर विशेष सवलती, घडणावळीवर सवलत आणि काही ठिकाणी सोन्याबरोबर चांदीच्या वस्तू मोफत दिली जात आहे. महिलांमध्ये हलक्या वजनाचे आधुनिक दागिने पसंतीचे ठरत आहेत..वाहन खरेदीत वाढ -दोनचाकी आणि चारचाकी वाहन विक्रेत्यांकडेही ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. अनेक कंपन्यांनी या कालावधीत शून्य व्याजदराची कर्जयोजना, कमी डाउनपेमेंट आणि मोफत इन्शुरन्स अशा ऑफर्स दिल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांनाही ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.पुण्यातील वाहन विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा दुप्पट चौकशी होत असून प्रत्यक्ष विक्रीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यंदा वाहनांवर असलेला जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. त्याचा मोठा सकारात्मक परिमाण या क्षेत्रावर दिसत आहे..सदनिकांच्या खरेदीकडे कल -बांधकाम क्षेत्रातही दसऱ्याच्या मुहूर्तावर उत्साहात दिसून येत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी घर खरेदीसाठी विशेष सवलती, स्टॅम्प ड्यूटी माफी आणि इंटिरियर गिफ्ट व्हाउचर्ससारख्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्वच भागात असलेल्या निवासी प्रकल्पांबाबत ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गृहकर्जावर कमी व्याजदर, तसेच तातडीने ताबा देण्याची सोय ही ग्राहकांना आकर्षित करणारी ठरत आहे. विशेषतः आयटी क्षेत्रात कार्यरत तरुण वर्गाने नवीन सदनिकांची मागणी वाढवली आहे..दसरा हा नवी सुरुवात करण्याचा सण मानला जातो आणि अनेक कुटुंबांसाठी घर खरेदी करण्याचा सर्वात शुभ क्षण ठरतो. येथील गृहनिर्माण बाजार सातत्याने ग्राहकांच्या मजबूत आणि सकारात्मक भावनेचे प्रतिबिंब दाखवत आहे. अलीकडेच सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्यामुळे मोठा बदल घडून आला आहे. दसरा हा केवळ साजरा करण्याचा सण नसून भविष्यासाठी योग्य गुंतवणूक करण्याची संधीही आहे. विक्रमी मागणी, शहरभरातील अधिक प्रकल्पांची उपलब्धता आणि परवडणारी कररचना यामुळे कुटुंबांनी घरखरेदीकडे पाऊल टाकण्यासाठी हा सर्वात योग्य काळ आहे.- मनीष जैन, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.