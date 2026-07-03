Pune Crime: लोणी काळभोर हादरले! उघड्या चारीत पडून दोन वर्षीय बालकाचा मृत्यू; ठेकेदारावर पोलिसांची कारवाई

लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती येथील इंदिरानगर परिसरात घरासमोर खोदलेल्या आणि पावसाच्या पाण्याने भरलेल्या चारीत पडून दोन वर्षीय सोहम कसबे या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याप्रकरणी अखेर संबंधित ठेकेदाराविरोधात लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, निष्काळजीपणामुळे एका निष्पाप बालकाचा जीव गेल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...याप्रकरणी सोहमची आई शिल्पा लखन कसबे (वय २३) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अंबाबाई मंदिराजवळील इंदिरानगर परिसरात सांडपाणी व पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सुमारे आठ दिवसांपूर्वी जेसीबीच्या सहाय्याने मोठा चर खोदण्यात आला होता. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आली नव्हती. तसेच संरक्षक कठडे, इशारा फलक किंवा पाणी साचू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात आल्या नव्हत्या..या निष्काळजीपणामुळे तीन ते चार फूट खोल आणि सुमारे पाच फूट रुंद खड्ड्यात पावसाचे व सांडपाणी साचले होते. ३० जून रोजी सकाळी घरासमोर खेळत असताना सोहम अचानक बेपत्ता झाला. कुटुंबीयांनी शोध घेतला असता चरीजवळ त्याची चप्पल आढळून आली. त्यानंतर नातेवाईकांनी पाण्यात शोध घेतला असता सोहम बेशुद्ध अवस्थेत सापडला. त्याला तातडीने विश्वराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...संबंधित ठेकेदाराने सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना न करता चर खुला ठेवला आणि त्यात साचलेल्या पाण्यामुळेच आपल्या मुलाचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. या हृदयद्रावक घटनेनंतर नागरिकांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. अखेर लोणी काळभोर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.