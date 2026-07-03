पुणे

Pune Crime: लोणी काळभोर हादरले! उघड्या चारीत पडून दोन वर्षीय बालकाचा मृत्यू; ठेकेदारावर पोलिसांची कारवाई

Open drainage trench accident in Haveli Taluka: उघड्या चरीत बुडून सोहमचा मृत्यू; सुरक्षाव्यवस्था न केल्याप्रकरणी ठेकेदारावर गुन्हा दाखल, परिसरात संतापाची लाट
Two year old child dies after falling into open drain in Loni Kalbhor Pune

Open Drain Tragedy in Pune: Contractor Booked Following Toddler Soham Kasbe’s Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती येथील इंदिरानगर परिसरात घरासमोर खोदलेल्या आणि पावसाच्या पाण्याने भरलेल्या चारीत पडून दोन वर्षीय सोहम कसबे या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याप्रकरणी अखेर संबंधित ठेकेदाराविरोधात लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, निष्काळजीपणामुळे एका निष्पाप बालकाचा जीव गेल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

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