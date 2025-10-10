Pune News : परवानगी २८ किलोमीटरची, अन् खोदाई शेकडो किलोमीटरची; ठेकेदाराला काम थांबविण्याची नोटीस बजावण्यात येणार

पुणे

शहराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड, ग्रामीण भागातील काही गावे या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शहरात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी केबल टाकण्यात येणार आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात केवळ मध्यवर्ती पेठांमध्ये २८ केबल टाकण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, ठेकेदाराने पुढच्या खोदाईची परवानगी न घेता थेट संपूर्ण शहरात शेकडो किलोमीटरची खोदाई केल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदाराने परस्पर खोदाई केल्याने त्याला काम थांबविण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे पथ विभागाने स्पष्ट केले आहे.

