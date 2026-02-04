पुणे

Pune Dive Ghat Traffic Update : दिवे घाटात गुरुवारी तीन तास वाहतूक बंद; रस्ता रुंदीकरणासाठी ब्लास्टिंग

Dive Ghat road widening controlled blasting schedule : आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गावरील दिवे घाटात रस्ता रुंदीकरणासाठी गुरुवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ पर्यंत नियंत्रित स्फोट; वाहतूक बंद, बस सेवा बोपदेव घाटमार्गे वळविण्यात येणार.
Dive Ghat road widening controlled blasting schedule

Dive Ghat road widening controlled blasting schedule

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : आळंदी ते श्रीक्षेत्र पंढरपूर पालखी महामार्गावरील दिवे घाटात रस्ता रुंदीकरणासाठी गुरुवारी (ता. ५) नियंत्रित स्फोट (ब्लास्टिंग) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सकाळी ११ ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत दिवे घाटातील वाहतूक पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार आहे.

