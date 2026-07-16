Pune News : महापालिका आयुक्तांना आलेला वादग्रस्त मेसेज फेक? स्थायी समिती अध्यक्षांचा अजब दावा

पुणे - पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना वादग्रस्त मेसेज टाकल्याप्रकरणात अधीक्षक अभियंता असित जाधव यांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. आज (ता. १६) स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यात आयुक्तांना पाठवलेला मेसेज फेक असू शकतो, त्यामुळे याची चौकशी करा, सायबर पोलिसांकडे तक्रार करा, अशी अजब सूचना नगरसेवकांनी केली आहे. या माध्यमातून अधिकारी आणि दलाल यांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .गेल्या महिन्यात पुणे महापालिकेत अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांच्या बदल्या झाल्या. यामध्ये असित जाधव यांची पथ विभागातून पाणीपुरवठा विभागात बदली झाली. त्यांना ही बदली अमान्य असल्याने ते नाराज झाले. त्यानंतर ते सुमारे एक महिना सुट्टीवर निघून गेले. या काळात ही बदली रद्द करावी यासाठी विविध मार्गाने प्रयत्न झाले. पण आयुक्त राम यांनी बदली रद्द केली नाही..दरम्यान शनिवारी (ता. ११) जाधव हे आयुक्त राम यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या बंगल्यावर गेले होते. पण आयुक्त त्यांना भेटले नाहीत. त्यांनी तेथूनच आयुक्तांना एक मेसेज केला. त्यामध्ये आयुक्तांबद्दल चुकीचे शब्द वापरले होते. हा मेसेज वाचून आयुक्तांनी तातडीने तो मेसेज महापालिकेच्या विभाग प्रमुखांच्या ग्रुपवर टाकला आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांना जाधव यांच्या निलंबनाचे आदेश काढण्यास सांगितले..महापालिकेतील थेट अधीक्षक अभियंताच निलंबित झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली. जाधव यांची बदली रद्द करावी, निलंबन रद्द करावे यासाठी काही राजकीय पुढारी, अधिकारी आणि खासगी व्यक्ती प्रयत्न करत आहेत. पण ही चूक खपवून घेतली जाऊ शकत नाही, असे आयुक्तांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, आज स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्तांना आलेला मेसेज फेक आहे असे सांगून घडलेल्या प्रकारावर शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे यास वेगळेच वळण लागले आहे.स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘आयुक्तांना आलेला मेसेज फेक असू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात सायबर पोलिसांकडे तक्रार करण्यास सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.