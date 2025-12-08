Pune News : देशाचा जीडीपी वाढण्यात सहकाराची मोठी मदत होईल - प्रा डॉ. दुर्गाडे; सन्मित्र सहकारी बँकेच्या वतीने पतसंस्थांसाठी सहकार मेळावा!

हडपसर : "विश्वास आणि मार्गदर्शन हा सहकाराचा पाया आहे. दर साडेचार-पाच माणसांमागे एक माणूस सहकार चळवळीशी जोडलेला आहे. ही चळवळ जितक्या वेगाने, कार्यक्षमपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पुढे जाईल तसे देशाचे दरडोई उत्पन्न (जीडीपी) वाढण्यास मोठी मदत होईल. पतसंस्थांना त्यादृष्टीने मोठी संधी असून त्यांनी सकारात्मकता दाखवत पुढे गेले पाहिजे.' असे मत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी व्यक्त केले..येथील सन्मित्र सहकारी बँकेच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व सहकाराचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने शहरातील पतसंस्थांसाठी "सहकार मेळाव्या'चे आयोजन केले होते. त्यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे बोलत होते. बँकेचे मार्गदर्शक माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे मानद सचिव ॲड. सुभाष मोहिते यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. बँकेचे जेष्ठ संचालक यशवंत साळुंके, चंद्रकांत ससाणे, संजय शेवाळे, सुनील गायकवाड, प्रशांत तुपे, यांच्या सह सर्व संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दनाईत आदी यावेळी उपस्थित होते..'ईश्वरपूर नामांतराची १७२ वर्षांची मागणी आम्ही पूर्ण करून नागरिकांच्या भावनांचा आदर केला'; प्रचारसभेत काय म्हणाले CM फडणवीस?.सहकारी बँक असोसिएशनचे मानद सचिव ॲड. मोहिते म्हणाले, "पतसंस्था आणि बँका या दोघांचेही कार्य थोड्याफार फरकाने एकच आहे. तरीही समाजाच्या तळागाळातल्या माणसाची पत निर्माण करण्याचे काम पतसंस्थांनी केले आहे. मात्र, राजकीय हेतूने प्रेरीत अनेक सहकारी संस्था नामशेष झाल्या आहेत. ज्या सामान्य माणसावर या संस्था चालतात, त्यांचा विश्वासघात होता कामा नये. ठेवीदारांनीही अधिक परताव्याच्या अमिषाला बळी न पडता चौकस बुद्धीने गुंतवणूक करावी. सन्मित्र बँकेने अशा प्रकारचा मेळावा घेऊन पतसंस्थांना प्रोत्साहन व नवीन दृष्टी देण्याचे काम केले आहे..माजी मंत्री शिवरकर म्हणाले, "सन्मित्र सहकारी बँक नेहमी छोट्या संस्थांच्या सहकार वृद्धीला प्रेरणा देण्याचे काम करीत आली आहे. सहकार वर्षानिमित्त आयोजित आजच्या कार्यक्रमात चांगले काम करणाऱ्या पतसंस्थांचे कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. यापुढेही बँकेने विविध कार्यक्रम व उपक्रमाच्या माध्यमातून छोट्या सहकारी संस्थांना मार्गदर्शन करावे.' दरम्यान, यावेळी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विविध नागरी सहकारी पतसंस्थाना बँकेच्या वतीने माजी राज्य मंत्री शिवरकर यांचे हस्ते सन्मान चिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. बँकेचे अध्यक्ष गणेश फुलारे यांनी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. उपाध्यक्ष ॲड. विजय राऊत यांनी आभार मानले तर, ज्येष्ठ संचालक दिलीप टकले यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.