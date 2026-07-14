Narayangaon News : कोथिंबीर, मेथीला सोन्याचा भाव; उत्पादकांचे नशीब उजळले

नारायणगाव - जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजारात सोमवारी (ता. 13) रात्री झालेल्या लिलावात चांगल्या प्रतीच्या कोथिंबीर जुडीला शेकडा आठ हजार पाचशे रुपये (85 रुपये जुडी) मेथीच्या जुडीला शेकडा चार हजार दोनशे (42 रुपये जुडी) शेपूच्या जुडीला शेकडा तीन हजार सहाशे रुपये (36 रुपये जुडी) असा उचांकी भाव मिळाला. मागील वर्षभरात प्रथमच अल्पमुदतीच्या व कमी भांडवलाच्या या पिकापासून एकरी एक ते तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. कोथिंबीर, मेथीला सोन्याचा भाव मिळाल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांचे चेहऱ्यावर हसू फुलले आहे..नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे भाजीपाला पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे उत्पादनात घट झाली आहे. आवक घटल्याने बाजारभावात मोठी वाढ झाली आहे.मे महिन्यात कोथिंबिर जुडीला शेकडा पाच हजार रुपये तर मेथीच्या जुडीला तीन हजार रुपये भाव मिळाला होता. त्यानंतर काल सर्वाधिक भाव मिळाला आहे.अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, उपसभापती निवृत्ती काळे यांनी दिली..जुन्नर, आंबेगाव, पारनेर, शिरूर, अकोला, सिन्नर, शिक्रापूर भागातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. 13) रात्री उपबाजार आवारात कोथिंबीर,मेथी व शेपूच्या जुड्या विक्रीसाठी आणल्या होत्या.एकूण 1 लाख 71 हजार जुड्यांची आवक झाली होती. कमलाकर वाजगे, महेंद्र मेहेर यांनी सायंकाळी साडेसात वाजता लिलाव सुरू केले. लिलावात अभिषेक भाबड, संजय थिटे, दत्तात्रय म्हस्के, अमित पोखरकर यांच्या कोथिंबीरीच्या जुडीला तर साहिल येवले यांच्या मेथीच्या जुडीला उच्चांकी भाव मिळाला. अशी माहिती सचिव रुपेश कवडे, उपसचिव शरद घोंगडे यांनी दिली.दृष्टिक्षेपात बाजारभाव - कोथिंबीर : 601 ते 8,501 रुपये (एकूण आवक (1 लाख 39 हजार 900 जुड्या) मेथी 901 ते 4,201रुपये (एकूण आवक - 23 हजार 700 जुड्या) शेपू - 901 ते 3,601 रुपये (एकूण आवक - आठ हजार 100 जुड्या).संजय काळे (सभापती - कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर) - एक जुलै ते 13 जुलै 2026 दरम्यान नारायणगाव उप बाजार आवारात कोथिंबीर, मेथी, शेपूच्या 34 लाख 15 हजार 500 जुड्यांची आवक झाली. खरेदी विक्रीतून मागील तेरा दिवसात तब्बल 52 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. पारदर्शक व्यवहार, योग्य भाव मिळत असल्यामुळे येथील उपबाजारात जुन्नर आंबेगावसह पारनेर, सिन्नर, अकोला, शिरूर भागातील शेतकरी टोमॅटो व भाजीपाला विक्रीसाठी घेऊन येत आहेत..कमलाकर वाजगे (धना, मेथी अडतदार) - पावसात तग धरणाऱ्या कोथिंबिरीचे नवीन चायनीज वाण विकसित झाले आहेत. यामुळे अतिवृष्टी होऊन सुद्धा हलक्या प्रतीच्या जमिनीत कोथिंबीर, मेथीचे पीक काही शेतकऱ्यांना घेणे शक्य झाले आहे. तीस दिवसाच्या या पिकापासून काही शेतकऱ्यांना एकरी दोन ते तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.अभिषेक भाबड (कोथिंबीर उत्पादक, सिन्नर) - अर्धा एकर क्षेत्रात कोथिंबीरीच्या 1,540 जुड्यांचे उत्पादन निघाले. जुडीला सरासरी 83 रुपये भाव मिळाला. विक्रीतून1 लाख 27 हजार 941 रुपये मिळाले. खर्च वजा जाता एक लाख रुपयांचा नफा झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.