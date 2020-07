बाप रे, पुणे जिल्ह्यातील या एकाच कुटुंबातील 11 जणांना कोरोना  

तळेगाव ढमढेरे (पुणे) : शिरूर तालुक्यातील निमगाव म्हाळुंगी येथे सोमवारी एका पुरुषास कोरोनाची बाधा झाली. त्यानंतर त्यांच्या संपर्कातील १४ जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. त्यात त्यांच्या कुटुंबातील १० जणांचे कोरोना अहवाल आज पॉझिटिव्ह आले आहेत, अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी आर. डी. शिंदे व डॉ. प्रज्ञा घोरपडे यांनी सांगितले. वाळूमाफियांकडून महिला तहसीलदारांवर पाळत निमगाव म्हाळुंगीत सोमवारी (ता.६) एका पुरुषाला कोरोनाची बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील व संपर्कातील १४ जणांचे घशातील स्त्राव आरोग्य विभागाने तपासणीसाठी पाठविले होते. त्यापैकी कोरोनाबाधित पुरुषाच्या कुटुंबातील १० जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून, ४ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तसेच, आज तळेगाव ढमढेरे व कासारी येथे प्रत्येकी एक जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत. एकाच कुटुंबातील ११ जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याने संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत, पोलिस यांनी तातडीने खबरदारीचे उपाय सुरू केले आहेत. प्रांत अधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी गाव प्रतिबंधित व बफर क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा ग्रामस्थांनी घाबरून न जाता, सर्वांनी कोरोनाला रोखण्यासाठी खबरदारी घ्यावी, तोंडाला मास्क लावावे, सॅनीटायझरचा वापर करावा, गर्दीत जाऊ नका, सामाजिक अंतर ठेवा, असे आवाहन तालुका वैद्यकीय अधिकारी आर. डी. शिंदे, सरपंच ज्योती शिर्के, पोलिस पाटील किरण काळे, ग्रामसेवक बी. बी. गोरे आदींनी केले आहे. Edited By : Nilesh Shende



