लाॅकडाउनमुळे नारळाच्या उलाढालीचं झालं खोबर

मार्केट यार्ड (पुणे) : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे एप्रिल, मे महिन्यात यात्रा, सण, लग्नसराई, हॉटेल्स, विविध समारंभ कार्यक्रम झाले नाहीत. त्यामुळे यंदा नारळाच्या उलाढालीत ५० ते ६० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. परंतु, आषाढी एकादशीनंतर आखाडासाठी नारळाला मागणी वाढणार असल्याचा अंदाज मार्केट यार्डातील नारळाचे व्यापारी दीपक बोरा यांनी वर्तविला आहे. मागील तीन महिन्याच्या तुलनेत सर्व प्रकारच्या नारळाच्या शेकडा दरात ५०० रूपयांनी घट झाली आहे. तीस दिवसांच्या बाळाची झुंज यशस्वी; ससूनमध्ये उपचार गुळ-भुसार बाजारात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावा आधी दररोज सुमारे दीड ते दोन लाख नारळाची आवक होत असते. तसेच दररोज साधारण दीड ते दोन लाख नारळाची शहर आणि उपनगरातून मागणी असते. तर सण, समारंभाच्या काळात हीच मागणी अडीच ते तीन लाखांवर जाते. कोरोनामुळे सध्या नारळाची पन्नास टक्क्यांनी आवक घटली आहे. तसेच केवळ वीस टक्केच मागणी असल्याचे बोरा यांनी सांगितले. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांतून मार्केट यार्डात नारळाची आवक होते. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये पूजा व तोरणासाठी नव्या नारळाला मागणी असते. तर, हॉटेल व्यावसायिकांकडून मद्रास आणि सापसोल नारळाला मोठी मागणी असते. मागील तीन महिन्यांच्या तुलनेत सर्व प्रकारच्या नारळाच्या शेकडा दरात ५०० रूपयांनी घट झाली आहे. आता व्यापाऱ्यांना आखाड महिन्यात नारळाला मागणी वाढून उलाढाल वाढण्याची अपेक्षा आहे. नारळाचा शेकडा दर

नवा नारळ- १३५० ते १४५०

सापसोल- १६०० ते २५००

पालको- १४५० ते १५००

मद्रास- २३०० ते २६००

