दौंडमधील 104 जणांच्या कोरोना तपासणीत 92 जणांचा रिपोर्ट... 

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यातील १०४ कोरोना संशयित नागरिकांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी (स्वॅब टेस्ट) पुणे येथे पाठविण्यात आले व त्यापैकी तब्बल ९२ जणांचा वैद्यकीय अहवाल नकारात्मक आल्याने दिलासा मिळाला आहे. बाधितांमध्ये शहरातील एका ज्येष्ठ व्यापारी यांचा समावेश आहे.



दौंड उप जिल्हा रूग्णालयाकडून ५९ जणांचे स्वॅब पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी दौंड शहरातील ६० व ६७ वर्षीय दोन ज्येष्ठ नागरिक व श्रीगोंदा (जि. नगर) येथील एका ६७ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक यांचा अहवाल पॅाझिटिव्ह आला आहे, अशी माहिती उप जिल्हा रूग्णालय अधीक्षक डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली. तसेच, तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून ४५ जणांचे स्वॅब पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी वासुंदे येथे बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या एकाच कुटुंबातील दोन महिला व तीन पुरूष यांना बाधा झाली आहे. त्याचबरोबर कुरकुंभ येथे २ आणि खुटबाव व पारगाव प्रत्येकी एक, असे एकूण नऊ जणांचा अहवाल पॅाझिटिव्ह आला आहे, अशी माहिती दौंड तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांनी दिली. बाधितांचे वय २० ते ७५ दरम्यान आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दौंड तालुक्यात ५८२ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे, तर १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. उपचारानंतर ३७३ जण बरे झाले आहेत. सध्या शहरातील १२५, ग्रामीण भागातील ६६ व राज्य राखीव पोलिस दलाचे १ पोलिस, अशा एकूण १९२ बाधितांवर दौंड, यवत, स्वामी चिंचोली येथील कोविड केअर सेंटर आणि विविध खासगी रूग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. तर काही बाधितांचे त्यांच्या घरातच विलगीकरण करून उपचार केले जात आहेत.

