दिलासादायक : पिंपरीमधील तीन जण झाले कोरोनामुक्त 

पिंपरी : शहरवासियांसाठी आज आनंदाची बातमी आहे. कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर महापालिका रुग्णालयात 14 दिवस उपचार घेतलेल्या तिघांचे रिपोर्ट आज निगेटिव्ह आले. त्यामुळे त्यांना घरी सोडण्यात आले. त्यामुळे कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 24 झाली आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दरम्यान अन्य तिघांचे 14 दिवसांच्या उपचारानंतरचे पहिले रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. त्यांच्या घशातील द्रवाचे 24 तासानंतरच्या तपासणीचे रिपोर्टही निगेटिव्ह आल्यास त्यांनाही घरी सोडण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय (वायसीएमएच) आणि भोसरी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आज शनिवारी दिवसभरात तिघांचे 14 दिवसांच्या उपचारानंतरचे नमुने एनआयव्हीकडील तपासणीत निगेटीव्ह आले. शहरवासियांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरली आहे. त्यामुळे सध्या उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांची संख्या तीनने कमी होऊन 58 वर आली आहे. याशिवाय आणखी तीघांचे 14 दिवसांचे पहिले रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. तसेच, अन्य तिघांचे 24 तासानंतरच्या तपासणीचे रिपोर्टही निगेटिव्ह आल्यास त्यांनाही घरी सोडले जाणार आहे. त्यामुळे उपचार घेणाऱ्यांची संख्या 55 राहील. सध्या शहरातील रुग्णालयांत 46 जणांवर तर शहराबाहेरील रुग्णालयात नऊ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तसेच, शहराबाहेरील तिघांवर महापालिका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आजपर्यंत चौघांचा मृत्यू झालेला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

Web Title: Corona report of three citizens of Pimpri is negative