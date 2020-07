दौंडमध्ये 8 वर्षाच्या मुलाला कोरोना, तर  75 वर्षीय ज्येष्ठाचा मृत्यू

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असून, आज शहरातील पाच व तालुक्यातील एक, असे एकूण सहा जणांना बाधा झाली आहे. बाधितांमध्ये ८ वर्षाच्या मुलापासून ८५ वर्षीय ज्येष्ठ महिला यांचा समावेश आहे. कोरोनाच्या लढ्यात पुण्यातील गणपती मंडळांचा सहभाग दौंड उप जिल्हा रुग्णालयाकडून २६ जणांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी पुणे येथे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी १५ जुलै रोजी आलेल्या अहवालानुसार ३ जणांना बाधा झाली आहे. बाधितांमध्ये स्टेट बॅंक शाखेच्या मागील परिसरातील एक ८५ वर्षीय महिला, चंद्रभागानगर- संस्कारनगरी परिसरातील २६ वर्षीय युवती व समतानगर येथील ८ वर्षीय मुलाचा समावेश आहे, अशी माहिती उप जिल्हा रूग्णालयाचे अधीक्षक डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली. पुण्यात पीएमपी वाहतूक सुरू करण्याबाबत महत्त्वाचा आदेश



दौंड शहरात खासगी पॅथोलॅाजी लॅबमध्ये तपासणी केलेल्यांपैकी अहल्यादेवी होळकर सहकार चौक येथील ४५ वर्षीय महिला व दौंड- गोपाळवाडी रस्त्यालगत सरपंच वस्ती येथील ६८ वर्षीय महिला यांना बाधा झाली आहे. शहरात १ ते १५ जुलै या कालावधीत तब्बल ५१ जणांना बाधा झाली आहे. दौंड तालुक्यातील भांडगाव येथे बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या २२ वर्षीय तरुणाला बाधा झाल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांनी दिली. दौंड शहरातील एका ७५ वर्षीय बाधित ज्येष्ठ नागरिकाचा आज उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली.



