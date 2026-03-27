Manchar Crime : मंचर येथे प्रांत अधिकारी गोविंद शिंदे यांना दोन लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले; एसीबीची कारवाई

दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना आंबेगाव-जुन्नर विभागाचे उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पुणे पथकाने मंचर येथील प्रांत कार्यालयात रंगेहात पकडले.
crime

crime

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - आंबेगाव-जुन्नर विभागाचे उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे यांना दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पुणे पथकाने शुक्रवारी (ता. २७) दुपारी मंचर येथील प्रांत कार्यालयात रंगेहात पकडले. या घटनेमुळे आंबेगाव जुन्नर तालुक्यात तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

crime
bribe
manchar
Officer
Arrested
Corruption

