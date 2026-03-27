Manchar Crime : मंचर येथे प्रांत अधिकारी गोविंद शिंदे यांना दोन लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले; एसीबीची कारवाई

मंचर - आंबेगाव-जुन्नर विभागाचे उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे यांना दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पुणे पथकाने शुक्रवारी (ता. २७) दुपारी मंचर येथील प्रांत कार्यालयात रंगेहात पकडले. या घटनेमुळे आंबेगाव जुन्नर तालुक्यात तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..दरम्यान याबाबत लाचलोजपत प्रतिबंधक विभाग पुणे चे सहाय्यक पोलीस आयुक्त दयानंद गावडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात नमूद केले आहे की, 'तक्रारदार हे बांधकाम व्यावसायिक असून, नारायणगाव (पुणे-नाशिक महामार्ग) परिसरात संयुक्त भागीदारीत सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठी अंशतः पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला होता. संबंधित इमारतीचे सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून आवश्यक शासकीय परवानग्या व ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळविण्याची जबाबदारी तक्रारदारांकडे होती..या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करत असताना शुक्रवारी (ता. २०) रोजी गोविंद शिंदे यांनी अंशतः पूर्णत्व प्रमाणपत्र मंजूर करून देण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. याबाबत तक्रारदारांनी मंगळवारी (ता. २४) रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे येथे तक्रार दाखल केली होती.त्यानुसार लुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी पडताळणी कारवाई केली असता आरोपी अधिकाऱ्याने दोन लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर सापळा रचून दुपारी ३:०३ वाजता मंचर येथील उपविभागीय कार्यालयात तक्रारदाराकडून दोन लाख रुपये स्वीकारताना शिंदे यांना रंगेहात पकडण्यात आले..या प्रकरणी मंचर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अन्वये गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया पुणे लाच लुचपत प्रतिबंध विभागाचे पोलीस निरीक्षक प्रसाद लोणारे व पोलीस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर यांनी सुरू केलीआहे.दरम्यान, पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे व अप्पर पोलीस अधीक्षक अजित पाटीलयांनी सांगितले की, 'शासकीय कामासाठी लाच मागणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध नागरिकांनी निर्भयपणे तक्रार करावी. एसीबीकडून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच ही कारवाई यशस्वी झाली आहे. लाचेची मागणी करीत असल्यास तात्काळ लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे दूरध्वनी क्रमांक9823167154 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.