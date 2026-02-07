Pune News : साहित्य खरेदीच्या चौकशीत अडकले २० जण

पुणे - पुणे महापालिकेच्या भांडार विभागाने दोन कोटी रुपयांचे साहित्य खरेदी केली, पण अनेक वर्ष झाले तरी ते साहित्य विनावापर गोदामात टाकले होते. पुणेकरांच्या निधीची अशाप्रकारे उधळपट्टी झाल्याचे समोर आल्याने आता भांडार विभाग, घनकचरा विभागातील सुमारे २० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये काही निवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे..भांडार विभागाने २०१५ मध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी ७५ लाख रुपयांचे गणवेशाचे कापड, ६९.७१ लाखाच्या साड्या खरेदी केल्या. त्याचे पैसे ठेकेदाराला दिले. पण गेल्या नऊ वर्षात एकाही कर्मचाऱ्याला गणवेशाचे कापड, साड्या दिलेल्या नाहीत.हे साहित्य वडगाव बुद्रूक येथील सावित्रीबाई फुले अभ्यासिकेत पडून आहे. त्याच प्रमाणे घनकचरा विभागाच्या मागणीनुसार भांडार विभागाने ५० लाख रुपये खर्च करून ऑगस्ट २०२३ मध्ये २० हजार किलो सिटी वेस्ट ट्रीटमेंट पावडर, ४ हजार लिटर लिक्विड बायोकॅटॅलिस्ट इकोचीपची खरेदी केली. हे पावडर व लिक्वीड कचऱ्याची दुर्गंधी कमी करण्यासाठी वापरली जाते..पण योग्य मुदतीमध्ये वापर न झाल्याने या पावडरची व लिक्विडमधील रासायनिक घटक कमी झाल्याने त्याचा उपयोग शून्य झाला आहे. एकीकडे या वस्तूंचा वापर केला नाही, पण दुसरीकडे ठेकेदारांची बिले वेळेत देण्यात आली. जर त्यांचा वापर करायचाच नव्हता तर ही खरेदी केली कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित झाला.दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने हा प्रकार उघडकीस आला आहे. भांडार विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व लेखा व वित्त विभाग यांनी केवळ ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी घाई केली, या वस्तूंचा वापर न झाल्याने २ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप मनसेचे सरचिणीस हेमंत संभूस यांनी केला होत..महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी झाली असून, त्याच फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत संबंधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. पण ही प्रक्रिया उशिरा झाल्याने आता या प्रकरणातील जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..कोण आहेत अधिकारीहे प्रकरण भांडार विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि लेखा व वित्त विभाग यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला. त्यानुसार या विभागांतील तत्कालीन विभाग प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यात निवृत्त मुख्य अभियंता, तसेच सध्या सेवेत असलेले महापालिका उपायुक्त यांच्यासह लिपिक, कनिष्ठ अभियंता अशा विविध पदावरील सुमारे २० जणांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.