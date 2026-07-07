पुणे

Cosmos Bank : कॉसमॉस बँकेस मार्चअखेर ११८ कोटींचा निव्वळ नफा; व्यवसाय ४४ हजार कोटींवर

कॉसमॉस बँकेची १२० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गणेशखिंड येथील बँकेच्या मुख्य कार्यालयात मंगळवारी (ता. ७) उत्साहात पार पडली.
Cosmos Bank Meeting

Cosmos Bank Meeting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कॉसमॉस को-ऑप. मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँकेने ३१ मार्च २०२६ अखेर ११८ कोटी १२ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला असून, सभासदांसाठी दहा टक्के लाभांश जाहीर केला आहे, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष सचिन आपटे यांनी दिली. या आर्थिक वर्षात बँकेचा एकूण व्यवसाय ४४ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे.

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