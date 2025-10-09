Cough Syrup Alert : पुण्यात १३ लाखांचा कफ सिरप साठा जप्त; एफडीएची मोठी कारवाई

पुणे : खोकल्याची औषधे तयार करणाऱ्या दोन कंपन्यांच्या कफ सिरपमध्ये ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ हे रसायन प्रमाणापेक्षा जास्त आढळल्याचे तपासणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए, औषध विभाग) त्यापैकी ‘रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीच्या ‘रेसिफ्रेश टी आर’ या कफ सिरपचा १३ लाख रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. त्याची विक्री व वितरण थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. .त्याचबरोबर ‘शेप फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचे ‘रिलाइफ’ या कफ सिरपमध्येदेखील प्रमाणापेक्षा जास्त ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ रसायन आढळल्याने त्याचाही साठा प्रतिबंधित केला आहे. तसेच, वितरण थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन्ही कंपन्या गुजरात येथील आहेत. मात्र, याचे साठे कोठे जप्त केले याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. दरम्यान, हा साठा पुण्यात जप्त केल्याचे सांगितले जात आहे..ही कारवाई सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य अन्न व औषध प्रशासनाचे औषध नियंत्रक डी.आर. गहाणे यांनी कळविले आहे. पुणे विभागाचे ‘एफडीए’चे सह आयुक्त गिरीश हुकरे (औषध विभाग) यांनी दोन कंपन्यांचे कफ सिरप वितरणासाठी प्रतिबंधित केल्याचे स्पष्ट केले. पुण्यातून नऊ कफ सिरपचे नमुने तपासणीला घेतले आहेत..Pune News : प्रभाग रचनेच्या विरोधात पुण्यातील पहिली याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.विक्री तातडीने थांबवाही दोन्ही उत्पादने दर्जाहीन व मानवासाठी धोकादायक घोषित केली आहेत. राज्यातील सर्व विक्रेते, घाऊक व्यापारी, वितरक, दवाखाने आणि डॉक्टरांना या सिरपचा तातडीने वापर व विक्री थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित बॅचचा साठा असल्यास तो स्थानिक अन्न व औषध प्रशासन अधिकाऱ्यांना त्वरित कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.