Cough Syrup Alert : पुण्यात १३ लाखांचा कफ सिरप साठा जप्त; एफडीएची मोठी कारवाई

Pune Update : दोन कंपन्यांच्या कफ सिरपमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त 'डायथिलीन ग्लायकॉल' हे विषारी रसायन आढळल्याने महाराष्ट्र एफडीएने सुमारे १३ लाख रुपयांचा साठा जप्त केला असून, या कफ सिरपची विक्री व वितरण थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : खोकल्याची औषधे तयार करणाऱ्या दोन कंपन्यांच्या कफ सिरपमध्ये ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ हे रसायन प्रमाणापेक्षा जास्त आढळल्याचे तपासणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए, औषध विभाग) त्यापैकी ‘रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीच्या ‘रेसिफ्रेश टी आर’ या कफ सिरपचा १३ लाख रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. त्याची विक्री व वितरण थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

