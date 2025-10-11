पुणे

Cough Syrup Scam : डॉक्‍टरांच्‍या चिठ्ठीशिवाय कफ सिरपची विक्री; वीस औषध विक्रेत्यांवर कारवाई, राज्यात १०७ विक्रेत्‍यांचे परवाने निलंबित

Pune FDA : 'कोल्‍ड्रीफ' कफ सिरपमुळे बालकांचा मृत्‍यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे 'एफडीए'ने डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय कफ सिरप विक्री करणाऱ्या २० औषध विक्रेत्यांवर कारणे दाखवा नोटीस आणि निलंबनाची कारवाई सुरू केली आहे, तसेच १३ लाखांचा विषारी सिरपचा साठा जप्त केला आहे.
Cough Syrup Scam

Cough Syrup Scam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘कोल्‍ड्रीफ’ कफ सिरपच्‍या सेवनाने बालकांचा मृत्‍यू झाल्‍यावर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभरात डॉक्‍टरांच्‍या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. याप्रकरणी पुण्‍यात २० औषधविक्रेत्‍यांवर कारणे दाखवा नोटीस व निलंबनाची कारवाई केली आहे. पुणे जिल्‍हा औषध विक्रेत्‍या संघटनेने केवळ औषध विक्रेत्‍यांवरच लक्ष केंद्रित न करता, बनावट औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्‍या व ऑनलाइन औषधविक्री करणाऱ्या कंपन्‍यांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्‍यात यावा, अशी मागणी ‘एफडीए’कडे केली आहे.

pune
Cough
Infrastructure
chemicals

