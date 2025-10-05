पुणे

Cough Syrup Warning : डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्या कफ सिरप, बालकांच्या मृत्यूनंतर सूचना; सर्दी, खोकल्‍याची औषधे बालकांना देऊ नका

Child Health : मध्य प्रदेशात कफ सिरपमुळे ९ बालकांचा मूत्रपिंड निकामी होऊन मृत्यू झाल्याने पालकांनी ५ वर्षांखालील मुलांना स्वतःच्या मनाने औषधे न देता, केवळ बालरोगतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच कफ सिरप द्यावे, असा महत्त्वाचा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे.
Cough Syrup Warning

Cough Syrup Warning

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पाच वर्षांच्‍या आतील बालकांना खोकल्‍यावर कफ सिरप दिले जाते. परंतु, प्रत्‍येक वेळी औषधाची आवश्यकता असतेच असे नाही. हे विषाणूजन्‍य आजार स्‍वतःहूनही बरे होतात. पालकांनी हे औषध स्‍वतःहून मेडिकलमधून घेऊ नये. बालरोगतज्‍ज्ञांचा सल्‍ला घ्यावा व त्‍यांनी लिहून दिले तरच औषध द्यावे, असा सल्‍ला बालरोगतज्‍ज्ञ, वरिष्‍ठ वैद्यकीय तज्‍ज्ञांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
Health Department
child health
Child Care
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com