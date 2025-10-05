पुणे : पाच वर्षांच्या आतील बालकांना खोकल्यावर कफ सिरप दिले जाते. परंतु, प्रत्येक वेळी औषधाची आवश्यकता असतेच असे नाही. हे विषाणूजन्य आजार स्वतःहूनही बरे होतात. पालकांनी हे औषध स्वतःहून मेडिकलमधून घेऊ नये. बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा व त्यांनी लिहून दिले तरच औषध द्यावे, असा सल्ला बालरोगतज्ज्ञ, वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे. .मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसांत नऊ बालकांचा मूत्रपिंडे निकामी झाल्याने मृत्यू झाला आहे. राजस्थानमध्येही काही मुलांचे मृत्यू झाले आहेत. सुरुवातीला हा मृत्यू तापाच्या साथीमुळे झाल्याचे सांगितले जात होते; मात्र, वैद्यकीय तपासणीत त्यांनी घेतलेले कफ सिरप हे कारण समोर आले आहे. कफ सिरप घेतल्यावर त्यांच्या लघवीचे प्रमाण कमी झाले व मूत्रपिंडात संसर्ग वाढून व ते निकामी होऊन मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. छिंदवाडा येथून १४ मुले ही नागपूरमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेत आहेत. यामुळे पालकांमध्ये घबराट पसरली आहे..पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.याबाबत जहाँगीर रुग्णालयातील नवजात तथा बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सागर लाड म्हणाले, ‘‘दोन वर्षे वयाच्या आतील बालकांमध्ये कफ सिरप वापरू नये. दोन ते पाच वर्षे वयोगटातील बालकांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ते दिले जावे. त्यामधील औषध हे मेंदूवर परिणाम करू शकते. काही कफ सिरप मूत्रपिंडावर आघात करू शकतात. खोकला येणे हे ताप येण्यासारखे एक लक्षण आहे. जर त्याची तीव्रता जास्त नसेल तर औषधोपचाराची गरज पडत नाही..छिंदवाड्यातील मुलांच्या मृत्यूबाबत डॉ. सुरेश शिंदे यांनी मुलांच्या कफ सिरपमध्ये किंवा मेंदुसाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांमध्ये ‘डाय इथिलीन ग्लायकॉन’ या घातक घटकाच्या भेसळीची शक्यता व्यक्त केली आहे. कफ सिरपमधील ग्लिसरीन घटकाला पर्यायी म्हणून याआधी वापरल्याचा प्रकार ५० वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये जे. जे. रुग्णालयात घडला होता. तसेच पनामा देशातही यामुळे मृत्यू झालेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले..केंद्राच्या राज्यांना सूचनामध्य प्रदेशातील मुलांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार दोन वर्षांखालील मुलांना कफ आणि सर्दीवरील कोणतीही औषधे देऊ नयेत. लहान मुलांमधील तीव्र कफ आणि सर्दीचे बहुतांश आजार स्वतःहून बरे होतात आणि त्यासाठी औषधांची गरज पडत नसल्याने बालरोगतज्ज्ञ आणि आरोग्य कर्मचारी यांनी लहान मुलांना ही औषधे देताना विशेष काळजी घ्यावी असे आवाहन केले आहे..औषधाला गोड चव यावी तसेच ते घट्ट राहावे, यासाठी ग्लिसरीन वापरले जाते. मात्र हे औषधे तयार करणाऱ्या भेसळखोर कंपन्या या ग्लिसरीनऐवजी त्यावरील स्वस्त पर्याय म्हणून ‘डाय इथिलीन ग्लायकॉन’चा वापर करत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे औषध ग्लिसरीनप्रमाणेच चवीला असल्याने ते कळून येत नाही. तसेच मेंदूची सूज कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांमध्येही त्याची भेसळ असू शकते. मध्य प्रदेशप्रमाणेही महाराष्ट्रातही अशा भेसळयुक्त कफ सिरपची शक्यता नाकारता येत नाही.- डॉ. सुरेश शिंदे, ज्येष्ट फिजिशियन, हृदयविकार व मधुमेहतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.