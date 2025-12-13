Bajaj Pune Marathon : ‘बजाज पुणे मॅरेथॉन’चे काउंटडाउन सुरू; ‘सकाळ’ आयोजित स्पर्धा उद्या रंगणार

पुणे - ‘सकाळ’ आयोजित ‘बजाज पुणे मॅरेथॉन २०२५’च्या काउंटडाउनला शुक्रवारापासून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात रंगलेल्या एक्स्पोने उत्साहात सुरुवात झाली. रविवारी (ता. १४) होणाऱ्या या मॅरेथॉनसाठी देश-विदेशातील धावपटू पुण्यात दाखल झाले असून, बिब, गुडी बॅग व टी-शर्ट घेण्यासाठी सकाळपासूनच सहभागींची मोठी गर्दी उसळली. मॅरेथॉनच्या पूर्वतयारीला एक्स्पोने सुरुवात झाली असून विद्यापीठ परिसरात फिटनेसचा जल्लोष आणि मॅरेथॉनमध्ये सहभागी धावपटूंचा जोश पाहायला मिळत आहे..एक्स्पोमध्ये स्पर्धकांसाठी रनिंग शूज, परफॉर्मन्स सॉक्स, हायड्रेशन किट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हूडीज, रनिंग अॅपरेल, स्मार्ट गॅजेट्स यांसह फिटनेससंबंधित विविध आकर्षक स्टॉल्स उभारण्यात आले आहेत.अनेक सहभागी स्टॉल्सवर ट्रायअउट्स घेताना, तज्ज्ञांकडून योग्य आहार, रनिंग फॉर्म, शर्यतीपूर्व स्ट्रेचिंग आदी संदर्भात मार्गदर्शन घेताना दिसत होते. काही स्टॉल्सवर सहभागींना आर्कषक करणारे ‘इंटरअॅक्टिव्ह गेम्स’ आणि ‘फोटोबूथ्स’ असल्याने एक्स्पोची रंगत अधिक वाढली आहे..हा एक्स्पो शनिवारी (ता. १३) सकाळी आठ ते दुपारी चार या वेळेत सुरू राहणार असून, बिब घेताना ओळखपत्र आवश्यक असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे. पुरुष व महिलांसाठी प्रथमच आयोजित केलेली ४२ किलोमीटरची पूर्ण मॅरेथॉन, हे यंदाच्या मॅरेथॉनचे प्रमुख वैशिष्ट आहे.तसेच केनिया आणि इथिओपियासह विविध देशांतील ११ आंतरराष्ट्रीय धावपटू यांसह देशातील ३७ राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय धावपटू स्पर्धेत उतरले आहेत. त्यामुळे रविवारच्या शर्यतीत प्रचंड चुरस पाहायला मिळणार आहे. यंदाच्या मॅरेथॉनचे आणखी एक वैशिष्ट म्हणजे जगप्रसिद्ध धावपटू ‘नोह लाइल्स’ आणि ‘पॉकेट रॉकेट’ म्हणून ओळखली जाणारी ‘शेली अॅन फ्रेझर’ यांची उपस्थिती..ते स्पर्धेचे ब्रँड अॅम्बेसेडर असून, मॅरेथॉन दरम्यान पुणेकरांना त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. तसेच स्पर्धेच्या दिवशी कोणालाही बिब आणि टी-शर्ट मिळणार नसून सर्वांनी ते आजच घ्यावेत, असे आवाहनही संयोजकांनी केले आहे.माझी ही पहिलीच मॅरेथॉन असल्याने मी थोडा अस्वस्थ होतो, परंतु एक्स्पोला आलो की मॅरेथॉनची ऊर्जा अधिकच जाणवायला लागली. येथे मिळालेल्या मार्गदर्शनामुळे आत्मविश्वास वाढला. धावपटूंचा उत्साह पाहून मॅरेथॉनमध्ये आणखी चांगली कामगिरी करण्याची प्रेरणा मिळाली.- प्रसाद पाटील, धावपटू.एक्स्पोमध्ये मिळणारे मार्गदर्शन, रनिंग गिअर आणि तज्ज्ञांचा सल्ला यामुळे आत्मविश्वास वाढला. विशेषतः शेली अॅन फ्रेझर यांच्यासारखी जागतिक स्टार पुण्यात येणार हे ऐकून तर उत्साह दहापट वाढला. मॅरेथॉनमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी मी पूर्णपणे तयार आहे.- अनन्या फुलपगार, धावपटू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.