पुणे

Savarkar Controversy : राहुल गांधींच्या भाषणाचा व्हीडिओ युट्यूबवरून हटवू नये, सावरकरांचे नातू न्यायालयात

Rahul Gandhi Speech : सावरकरांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या युट्यूब भाषणाचा व्हिडीओ हटवू नये, यासाठी सावरकरांचे नातू सत्यकी सावरकर यांनी कोर्टात अर्ज केला आहे.
Rahul Gandhi Speech

Rahul Gandhi Speech

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याविषयी जे बदनामीकारक वक्तव्य केले होते ते भाषण युट्यूबवर दिसून येत आहे. राहुल गांधी यांना भाषणाचा तो व्हीडिओ युट्यूबवरून डिलीट करू नये किंवा काढून टाकू नये, असा आदेश न्यायालयाने द्यावा, असा अर्ज सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी येथील विशेष न्यायालयात केला आहे.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
Savarkar
Rahul Gandhi government criticism
Savarkar family legal action
YouTube video removal case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com