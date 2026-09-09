पुणे

Pune News : विद्यानंद बापट हल्ला प्रकरणातील संतोष चव्हाणचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला

गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करण्याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
santosh chavan beating to vidyanand bapat

santosh chavan beating to vidyanand bapat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करण्याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. तपासाच्या प्राथमिक टप्प्यात आरोपीला सोडणे समाजासाठी घातक ठरू शकते, असा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने हा आदेश दिला.

Loading content, please wait...
attack
Court
Noise Pollution
bail
bail rejection news Pune
Marathi News Esakal
www.esakal.com