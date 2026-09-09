Pune News : विद्यानंद बापट हल्ला प्रकरणातील संतोष चव्हाणचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला

पुणे - गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करण्याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. तपासाच्या प्राथमिक टप्प्यात आरोपीला सोडणे समाजासाठी घातक ठरू शकते, असा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने हा आदेश दिला..संतोष शंकर चव्हाण (वय-३२, रा. हनुमाननगर, राऊतवाडी, कोथरूड) असे जामीन नाकारलेल्या आरोपीचे नाव आहे. चव्हाण हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर कोथरूड पोलिस ठाण्यात दंगल, हाणामारी आणि घरफोडीचे एकूण सहा गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचा अहवाल सहायक सरकारी अभियोक्ता अमर ननावरे यांनी पुराव्यानिशी न्यायालयात सादर केला..गणेशोत्सवाच्या काळात डीजेला विरोध करणाऱ्यावर अशा प्रकारे हल्ला करणे हे समाजात द्वेष निर्माण करणारे असून, यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगजित सिंग विरुद्ध आशिष मिश्रा’ या निकालानुसार फिर्यादी बापट यांचे ऐकून घेतल्याशिवाय आणि त्यांच्या सुरक्षेचा विचार केल्याशिवाय जामीन मंजूर करणे कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन ठरेल, असा युक्तिवाद ॲड. ननावरे यांनी केला. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला..तीन सप्टेंबरला सदाशिव पेठेतील टिळक रस्त्यावर घडलेल्या घटनेबाबत विद्यानंद सुहास बापट (वय-३७, रा. नारायण पेठ) यांनी विश्रामबाग पोलिसात फिर्याद दिली आहे. बापट हे एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देत असताना आरोपीने त्यांचा रस्ता अडवला. ‘तू आमच्या गणेशोत्सवात अडथळा निर्माण करतो का, डीजेच्या विरोधात बोलतो का,’ असे म्हणत आरोपीने त्यांना मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.