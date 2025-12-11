पुणे

Pune News : भोसरी भूखंड गैरव्यवहार! खडसेंचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला

एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २०१६ मध्ये भोसरीतील ‘एमआयडीसी’मध्ये एक भूखंड खरेदी केला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - भोसरीमधील ‘एमआयडीसी’च्या भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात दोषमुक्त करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यासह पत्नी व जावयाने केलेला अर्ज मुंबई येथील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा न्यायालयाने फेटाळला आहे.

