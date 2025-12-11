Pune News : भोसरी भूखंड गैरव्यवहार! खडसेंचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला

पुणे - भोसरीमधील ‘एमआयडीसी’च्या भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात दोषमुक्त करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यासह पत्नी व जावयाने केलेला अर्ज मुंबई येथील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा न्यायालयाने फेटाळला आहे..खडसे महसूलमंत्री असताना, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २०१६ मध्ये भोसरीतील ‘एमआयडीसी’मध्ये एक भूखंड खरेदी केला होता. बाजारभावापेक्षा अगदी कमी किमतीत भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीवरून बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात खडसे यांच्यासह पत्नी आणि जावयावर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी तपास केल्यानंतर ११ ऑक्टोबर २०२३ला आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसे यांना २०१८ मध्ये ‘क्लीन चीट’ दिली होती..मात्र, राज्यात सत्तापालट होताच या प्रकरणी पुन्हा तपास करण्याचा अर्ज ‘एसीबी’ने विशेष न्यायालयात केला. त्यानंतर खडसे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात पुणे न्यायालयाने गेल्या वर्षी खडसे यांच्यासह पत्नी आणि जावई यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे..पदाचा दुरुपयोग केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावेमहसूलमंत्री म्हणून खडसे यांच्यावर सार्वजनिक हिताचे संरक्षण करण्याचे अधिकार होते. मात्र, या अधिकारांचा वापर स्वतःला किंवा आपल्या कुटुंबीयांना आर्थिक अथवा इतर अनधिकृत लाभ मिळवून देण्यासाठी करता येत नाही. जमीन बाजारभावापेक्षा अत्यल्प दरात खरेदी करण्यात आली..अधिकारात नसताना खडसेंनी बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना ‘जमीन मालकाला परत द्यावी किंवा नुकसान भरपाई द्यावी’ अशा सूचना दिल्या होत्या, हे दर्शविणारे पुरावे आहेत. आरोपींची कृती व विक्रीकरारातील तरतुदींमध्ये प्रामाणिक हेतू दिसत नाही. गुन्हेगारी गैरवर्तन, कटकारस्थान आणि पदाचा दुरुपयोग असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. या खटल्यामध्ये सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अँड. अजय मिसर यांनी युक्तिवाद केला..‘लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न’खडसे यांनी मंत्रिपदाच्या अधिकाराचा गैरवापर केला असून, त्यांच्या पत्नी व जावयाने भूखंड खरेदी केल्यानंतर त्याच्या संपादनाबाबत बैठक घेऊन भरपाईचा मोबदला किंवा ताबा देण्याचे निर्देश देणे हा सार्वजनिक हितापेक्षा स्वतःला किंवा जवळच्या व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता, असे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत विशेष न्यायाधीशांनी आरोपींचे अर्ज फेटाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.