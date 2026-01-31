Pune News : प्राप्तिकराचा परतावा शून्य दाखवूनही भरावी लागणार पोटगी

पुणे - पत्नीला पोटगी द्यायला लागू नये म्हणून न्यायालयात खटला दाखल केल्यानंतर प्राप्तिकराचा परतावा शून्य दाखवीत प्रतिज्ञापत्राबरोबर बँक खात्याचे स्टेटमेंट जोडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पतीला न्यायालयाने दणका दिला. उत्पन्न लपविल्याचा ठपका ठेवत पत्नीला दरमहा दहा हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी दिला. .एका दाव्यात पोटगी सुरू असतानाही पत्नी आणि मुलासाठी दरमहा दहा हजार रुपये देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदललेली) या जोडप्याबाबत हा निकाल झाला. त्यांना तन्मय नावाचा मुलगा आहे. आई आणि मुलगा सुरेशच्याच घरात स्वतंत्र मजल्यावर राहतात..त्यामुळे न्यायालयाने यापूर्वीच राहण्यासाठीचा खर्च लागू न करता पोटगी मंजूर केली आहे. त्यानंतर वाढलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मुलाच्या खर्चाचा भार वाढल्याने तिने ॲड. संग्राम जाधव यांच्यामार्फत अंतरिम पोटगी मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला.न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी मागील सात वर्षांपासून सुरेश हा प्राप्तिकराचा परतावा दाखल करत होता. मात्र, न्यायालयात खटला दाखल केल्यापासून त्याने ते शून्य दाखविले आहे, तसेच प्रतिज्ञापत्राबरोबर बँक खात्याचे स्टेटमेंट न जोडल्याने सुरेश हा उत्पन्न लपवीत असल्याचा दावा ॲड. जाधव यांनी पत्नीमार्फत केला. सुरेश विविध मालमत्ता आणि चारचाकी घरातील दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे करून त्याचा उपभोग घेत असल्याचा पुरावा पत्नीने न्यायालयात सादर केला..त्यासाठी पतीच्या समाजमाध्यमांवरील खात्याचा आधार घेत त्याचे फोटो, तसेच कामाला चारचाकी घेऊन जात असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज तिने न्यायालयासमोर आणले. पतीप्रमाणे पत्नीलादेखील दर्जेदार जीवनशैलीप्रमाणे जगण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने अंतरिम पोटगीचा पत्नीचा अर्ज मंजूर केला..पतीप्रमाणेच पत्नीलादेखील स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगप्रमाणे जगण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. उत्पन्न लपवून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक आहे. न्यायालयाने कागदोपत्री दाखविलेल्या उत्पन्नापेक्षा प्रत्यक्ष जीवनशैलीला अधिक महत्त्व दिले, हे स्वागतार्ह आहे. हा निकाल समाजासाठी एक सकारात्मक संदेश देणारा आहे.- ॲड. संग्राम जाधव, पत्नीचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.