पुणे

Liver Donate : यकृताचा भाग देऊन वाचवले मावस भावाचे प्राण

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - वर्ध्‍याच्‍या हिंगणघाट येथील करण ठाकरे या तरुणाचे यकृत निकामी झाले होते. गेली दोन वर्षांपासून तो या आजाराशी झुंज देत होता. यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया हा शेवटचा पर्याय व त्‍यासाठी लागणारा ३० लाख रुपये खर्च करणे शक्य नव्हते.

