Liver Donate : यकृताचा भाग देऊन वाचवले मावस भावाचे प्राण

पुणे - वर्ध्याच्या हिंगणघाट येथील करण ठाकरे या तरुणाचे यकृत निकामी झाले होते. गेली दोन वर्षांपासून तो या आजाराशी झुंज देत होता. यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया हा शेवटचा पर्याय व त्यासाठी लागणारा ३० लाख रुपये खर्च करणे शक्य नव्हते..कुटुंबीयांनी ५ लाख भरले, दोन लाख मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षातून २३ लाख असे मिळून ३० लाखामध्ये करणवर पुण्यात खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया झाली. त्याला यकृताचा काही भाग दान केला तो करणचा पुण्यातील मावसभाऊ २४ वर्षीय चैतन्य बगाडे याने..करणला वडील नसून आईला पक्षाघात झाला असल्याने त्याची घरची परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असतानाच करण घरखर्चही भागवत होता. त्यातच यकृत निकामी झाल्याने तो हतबल झाला होता. अशा बिकट परिस्थितीत करण चा मावसभाऊ चैतन्य यकृत दान करण्यासाठी पुढे आला व त्याचा जीव वाचला..पुणे जिल्ह्यातील एकूण ५८ धर्मादाय रुग्णालयांतून निर्धन व दुर्बल रुग्णांना लाभ मिळत आहे. या रुग्णालयांना शासनाच्या विविध कर व अनुदान सवलती मिळतात. त्यामुळे गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित खाटा उपलब्ध करून देणे त्यांच्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे. निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दराने उपचार मिळावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत आहे.या समितीमार्फत धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटांची माहिती ऑनलाइन संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येते आणि त्यावर राज्यस्तरीय मदत कक्ष सतत देखरेख ठेवतो, अशी माहिती मुख्यमंत्री कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक व पुण्यातील वैद्यकीय कक्षाचे प्रमुख डॉ. मानसिंग साबळे यांनी दिली..वैद्यकीय मदतीसाठी अर्ज कसा करावा?रुग्णांना मदत मिळण्यासाठी जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागतो..आवश्यक कागदपत्रे :• रुग्णाचे आधारकार्ड• शिधापत्रिका• पॅनकार्ड• उत्पन्न प्रमाणपत्र (तहसीलदार यांच्याकडून)• रुग्णालयाने दिलेले उपचाराचे अंदाजपत्रक.कुठे संपर्क साधावा?जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, जुनी जिल्हा परिषद येथे संपर्क साधावा. वैद्यकीय मदतीचा अर्ज भरण्यासंदर्भात अडचण आल्यास कक्ष प्रमुखांच्या ८०८७६७८९७७ या भ्रमणध्वनी टोल-फ्री हेल्पलाइन १८०० १२३ २२११क्रमांक, https://charitymedicalhelpdesk.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच cmrfpune@gmail.com ईमेल पत्त्यावर क्रमांकावर संपर्क साधावा..