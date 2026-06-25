पुणे

फोटो ओळ

फोटो ओळ
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मुंबई : पनवेलमधील तळोजा डंपिंग ग्राउंडजवळ विषारी सांडपाणी प्यायल्याने गायीचा मृत्यू झाल्याच्या गंभीर प्रकरणाकडे आमदार विक्रम पाटील यांनी गुरुवारी विधानभवनात सरकारचे लक्ष वेधले. विधानभवनात प्रवेश करताना त्यांनी गायीच्या मृत्यूची हृदयद्रावक छायाचित्रे व बाटलीत सांडपाणी दाखवत हा मुद्दा उपस्थित केला.

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गायीचा मृत्यू विषारी सांडपाण्यामुळे
पनवेल सांडपाण्याचे प्रकरण
आमदार विक्रम पाटील यांचा मुद्दा
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मुंबईतील प्रदूषण आणि गायींवर परिणाम
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मुंबईतील साधारण जनतेची चिंता