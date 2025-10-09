पुणे

Pune News : पुण्यात १५१ अनधिकृत रेस्टॉरंट, पबला नोटीस; २२.७६ लाखांचा अतिरिक्त कर वसूल

Illegal Pubs : वडगाव शेरी आणि कल्याणीनगर परिसरात अनधिकृत सुरू असलेल्या पब, रेस्टॉरंट्सच्या विरोधात कठोर कारवाई करत पुणे महापालिकेने १५१ व्यावसायिकांना नोटीस बजावली असून, नियम मोडणाऱ्या ४४ मिळकतींवर आता २२.७६ लाख रुपयांचा अतिरिक्त कर आकारला जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वडगाव शेरी आणि कल्याणीनगर परिसरात अनधिकृत सुरू असलेल्या रेस्टॉरंट, पबमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. साइड मार्जिन, फ्रंट मार्जिनमध्ये, तसेच इमारतीच्या गच्चीवर असे व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. मिळकतकर विभागाने परवानगीशिवाय सुरू केलेल्या १५१ व्यावसायिकांना नोटीस बजावली आहे. त्यांच्याकडून अतिरिक्त २२.७६ लाख रुपयांचा कर वसूल केला जाणार आहे.

