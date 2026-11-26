लोणी काळभोर : लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील सिद्राममळा परिसरात कॅनॉलजवळ झाडाच्या आडोशाला सुरू असलेल्या गावठी हातभट्टीच्या दारू विक्रीवर पुणे शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाने छापा टाकून एकाला अटक केली. दुर्गेश तानाजी धायगुडे (वय २९, रा. नांदेपाटील वस्ती, सिद्राममळा, लोणी काळभोर) असे अटक केलेल्या व्यक्तीचे नाव असून, त्याच्याकडून गावठी दारू आणि रोख रकमेसह एकूण १ हजार ९७० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्हे शाखेचे पथक बुधवारी (ता. २५) लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध धंद्यांविरोधात गस्त घालत होते. त्यावेळी सिद्राममळा येथील कॅनॉलजवळ एक व्यक्ती गावठी हातभट्टीची दारू विक्री करत असल्याची गोपनीय माहिती पथकाला मिळाली. त्यानुसार गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाने लोणी काळभोर पोलिसांच्या मदतीने पंचांसमक्ष दुपारी सव्वाबारा वाजण्याच्या सुमारास संबंधित ठिकाणी छापा टाकला..या कारवाईदरम्यान धायगुडे हा प्लास्टिकच्या पाण्याच्या जारमध्ये गावठी दारू ठेवून ग्राहकांना विक्री करताना आढळून आला. पोलिसांची चाहूल लागताच दारू पिण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. पोलिसांनी धायगुडे याच्याकडून अंदाजे १ हजार ५०० रुपये किमतीची गावठी दारू आणि ४७० रुपये रोख रक्कम जप्त केली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.दारूचा नमुना तपासणीसाठी सीलबंद करण्यात आला, तर उर्वरित दारू जागेवरच नष्ट करण्यात आली. या प्रकरणी दुर्गेश धायगुडे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.