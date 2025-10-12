Pune Crime:'वारुळवाडीत बंद घर फाेडून पाच लाखाचा ऐवज चोरीला; चाेरट्यांचा धुमाकूळ, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चाेरटे कैद..

-रवींद्र पाटेनारायणगाव : वारूळवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील महाविद्यालय रस्त्यालगत असलेल्या दोन सोसायटीमधील तीन बंद फ्लॅट आज्ञात चोरट्यांनी आज पहाटेच्या सुमारास फोडले. यापैकी एका बंद फ्लॅटचा दरवाजाचा कडी कोयंडा तोडून अज्ञात चोरट्यांनी फ्लॅटमधील कपाटात ठेवलेले 47 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, वीस हजार रुपयांची रोख रक्कम असा सुमारे पाच लाख रुपये किमतीचा ऐवज चोरून नेला. चोरीची ही घटना आज पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास घडली. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.चोरीच्या या घटनेची सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध झाले असून दुचाकी वरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी ही चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी नवनाथ नलावडे यांनी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. मात्र पोलीस स्टेशनच्या सर्व्हरला प्रॉब्लेम असल्याने फिर्याद दाखल झाली नाही. पोलिसांनीफिर्याद दाखल करण्यासाठी नंतर येण्यास सांगितले आहे. अशी माहिती निखिल नलावडे यांनी दिली..नवनाथ नलावडे हे वारुळवाडी येथील महाविद्यालया कडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत असलेल्या साईनाथ सोसायटी मध्ये राहतात. फ्लॅटला कुलूप लावून शनिवारी ते गावी धोलवड येथे गेले होते. आज पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास दोन अज्ञात चोरट्यांनी बंद फ्लॅटचा दरवाजा तोडून कपाटातील मंगळसूत्र,चैन, कानातील वेल, टॉप आदी 47 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने व वीस हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली. चोरी झाल्याची माहिती आज सकाळी नलावडे यांना समजली त्यानंतर ते धोलवड येथून नारायणगाव येथे आले. नारायणगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेल्यानंतर सर्व्हर डाऊन झाला आहे. नंतर या असे त्यांना सांगण्यात आले..याच सोसायटीमधील निलेश नलावडे व कुबेर सोसायटीमधील नरेश पारवे यांचा असे दोन बंद फ्लॅटचा दरवाजाचा कडी कोयंडा तोडून चोरट्यांनी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला.मात्र या फ्लॅटमध्ये कोणी राहण्यास नसल्याने चोरट्यांचा प्लॅन फसला. पादचारी महिलेचे मंगळसूत्र लांबवले: शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास आनंदवाडी येथील उज्वला पाटोळे या पादचारी महिला पुणे नाशिक महामार्गाने निघाल्या होत्या.नारायणगाव बस स्थानकाजवळ मोटरसायकलवर आलेल्या दोन जणांपैकी मागे बसलेल्या एकाने उज्वला पाटोळे यांच्या गळ्यातील 14 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसका मारून चोरून नेले. त्यानंतर चोरटे आळेफाट्याच्या दिशेने वेगात गेले. याप्रकरणी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात पाटोळे यांनी तक्रार दिली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश . नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार यांची बदली झाली असून त्यांच्या जागी प्रवीण सपंगे यांनी पदभार स्वीकारला आहे.सपंगे यांनी पदभार स्वीकारताच पोलीस ठाण्याच्या जवळच असलेल्या सोसायटीमध्ये चोरी झाल्याने चोरट्यांनी नवीन अधिकाऱ्याचे चोरी करून स्वागत केले असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.