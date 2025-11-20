पुणे

Kothrud Theft : दानपेटीवरही चोरट्यांचा डल्ला; कोथरूडमध्ये संकल्प सिद्धी हनुमान मंदिरातून २ लाखांची रोकड गायब!

Hanuman Temple Robbery : कोथरूडमधील संकल्प सिद्धी हनुमान मंदिरातील दानपेटीचे कुलूप तोडून तब्बल दोन लाखांची रोकड चोरट्यांनी लांबवली. परिसरातील सीसीटीव्ही बंद असल्याने गस्त व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
₹2 Lakh Stolen from Temple Donation Box in Kothrud

₹2 Lakh Stolen from Temple Donation Box in Kothrud

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्वेनगर : उजवी भुसारी कॉलनी येथील संकल्प सिद्धी हनुमान मंदिरातील दानपेटीचे कुलूप तोडून तब्बल दोन लाख रुपयांची रोकड चोरट्यांनी लांबविल्याची घटना नुकतीच घडली. या घटनेला पोलिसांच्या गस्त व्यवस्थेचे अपयश जबाबदार असल्याचे स्थानिक नागरिकांसह भाविकांचे म्हणणे आहे. स्थानिक रहिवासी मुरलीधर मानकर आणि नीलेश सौंदणे म्हणाले की, ‘चोरीच्या घटनेनंतर मंदिर व्यवस्थापनाने कोथरूड पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Kothrud
religion
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com