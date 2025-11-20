Kothrud Theft : दानपेटीवरही चोरट्यांचा डल्ला; कोथरूडमध्ये संकल्प सिद्धी हनुमान मंदिरातून २ लाखांची रोकड गायब!

कर्वेनगर : उजवी भुसारी कॉलनी येथील संकल्प सिद्धी हनुमान मंदिरातील दानपेटीचे कुलूप तोडून तब्बल दोन लाख रुपयांची रोकड चोरट्यांनी लांबविल्याची घटना नुकतीच घडली. या घटनेला पोलिसांच्या गस्त व्यवस्थेचे अपयश जबाबदार असल्याचे स्थानिक नागरिकांसह भाविकांचे म्हणणे आहे. स्थानिक रहिवासी मुरलीधर मानकर आणि नीलेश सौंदणे म्हणाले की, ‘चोरीच्या घटनेनंतर मंदिर व्यवस्थापनाने कोथरूड पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे..पोलिसांना मंदिर परिसरातील ‘सीसीटीव्ही’ चित्रीकरण मिळाले असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. परिसरातील बहुतांश ठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद अवस्थेत आहेत. ते तातडीन सुरू करण्यात यावेत. धार्मिक स्थळांवर वारंवार चोरीच्या घटना घडत असताना पोलिसांकडून योग्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवून चोरट्यांना पकडणे आवश्यक आहे.’.केशवनगरमध्ये तरुणाकडील सोनसाखळी हिसकावली.उजवी भुसारी कॉलनी येथील संकल्प सिद्धी हनुमान मंदिरातील चोरीच्या घटनेसंबंधीचे काही पुरावे हाती लागले आहेत. त्याआधारे चोरट्यांचा शोध कसून सुरू आहे. इतरही तांत्रिक बाबींची मदत घेण्यात येणार आहे. चोरट्यांना लवकरच ताब्यात घेत कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.- मोहन चव्हाण, पोलिस उपनिरीक्षक, कोथरूड पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.