पुणे

Crime News: पत्नीशी अनैतिक संबंधाच्या संशयातून मित्राचा खून; मृतदेह फेकून देण्यात पत्नीचीही मदत, शिक्रापूर पोलिसांकडून दांपत्याला अटक

पत्नीशी अनैतिक संबंधाच्या संशयातून मित्राचा गळा आवळून खून; मृतदेह टाकण्यासाठी पत्नीची साथ, शिक्रापूर पोलिसांनी दोन दिवसांत गुन्हा उघड केला
Shikrapur police arrest young couple for allegedly murdering friend over suspicion of illicit relationship with wife

Shikrapur police arrest young couple for allegedly murdering friend over suspicion of illicit relationship with wife

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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शिक्रापूर : नवीनच लग्न झालेल्या आपल्या पत्नीशी अनैतिक संबंध ठेवल्याच्या संशयाने एकाने आपल्या मित्राचा गळा आवळून खुन केला. अर्थात खुन केल्यानंतर मृतदेह कुठे टाकायचा म्हणून आपल्याच पत्नीची मदत घेवून शिक्रापूरातील करंजेनगर येथील मोकळ्या पटांगणावर टाकल्याने शिक्रापूरात एकच खळबळ उडाली असताना या खुनाचा तपास शिक्रापूर पोलिसांनी दोनच दिवसात लावून आरोपी मुकेश सोनवणे व जान्हवी पाटोळे या दांपत्याला अटक केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी दिली.

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