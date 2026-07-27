Crime News: पत्नीशी अनैतिक संबंधाच्या संशयातून मित्राचा खून; मृतदेह फेकून देण्यात पत्नीचीही मदत, शिक्रापूर पोलिसांकडून दांपत्याला अटक

शिक्रापूर : नवीनच लग्न झालेल्या आपल्या पत्नीशी अनैतिक संबंध ठेवल्याच्या संशयाने एकाने आपल्या मित्राचा गळा आवळून खुन केला. अर्थात खुन केल्यानंतर मृतदेह कुठे टाकायचा म्हणून आपल्याच पत्नीची मदत घेवून शिक्रापूरातील करंजेनगर येथील मोकळ्या पटांगणावर टाकल्याने शिक्रापूरात एकच खळबळ उडाली असताना या खुनाचा तपास शिक्रापूर पोलिसांनी दोनच दिवसात लावून आरोपी मुकेश सोनवणे व जान्हवी पाटोळे या दांपत्याला अटक केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी दिली. .याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले की, २४ ते २६ जुलैच्या दरम्यान येथील करंजेनगरमधील एका मोकळ्या मैदानातील झुडपात एका अनोळखी युवकाचा मृतदेह आढळल्याने शिक्रापूरात एकच खळबळ उडाली होती. यावर शिक्रापूर पोलिसांनी मयताचे फोटो सोशल मिडीयावर व्हायरल करुन त्याचा शोध घेतला असता तो आपल्या शिक्रापूरातील मुकेश सोनवणे या मित्राकडे रहावयास असल्याचे निष्पन्न झाले. यावरुन मुकेश याला ताब्यात घेतले मात्र तो काही नीट सांगेना म्हणून त्याच्या पत्नीला ताब्यात घेताच दोघांनीही गुन्हा कबुल करुन सांगितले की, मयत गौरव उर्फ अक्षय अशोक वायकर (वय २४, सध्या रा.शिक्रापूर, मूळ रा.थेऊर, ता.हवेली) हा मुकेश विठ्ठल सोनवणे (वय १९) याच्याच घरी राहत होता, मात्र त्याचे आणि मुकेशची पत्नी जान्हवी अनिल पाटोळे (वय १९) यांच्या अनैतिक संबंध असल्याचा संशय मुकेशला आल्याने त्याने मित्र अक्षय वायकर याचा गळा आवळून त्याचा खुन केला. विशेष म्हणजे अक्षय मृत झाल्याचे लक्षात येताच त्याचा मृतदेह बाहेर कुठेतरी टाकावा म्हणून त्याची पत्नी जान्हवी हिने मदत केली. सदर गुन्हा दोनच दिवसात शिक्रापूर पोलिसांनी उघडकीस आणून खुनी दांपत्याला अटक केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी दिली..दरम्यान भरवस्तीत खुनाचा गुन्हा घडल्याने याबाबतीत पोलिस अधिक्षक अधीक्षक संदीप गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ.शुभम कुमार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रविंद्र भोसले, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर आणि शिक्रापूर पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक शिवाजी भोसले, हनुमंतराव गिरी, राहुल देशमुख, उपनिरीक्षक उमाकांत कुंजीर, तुषार भोर व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या कर्मचा-यांनी जलदगतीने तपास करुन गुन्हा उघडकीस आणला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.