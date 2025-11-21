पुणे

Pune Crime : अनैतिक संबंधाच्या संशयातून चुलत भावाचा खून; आरोपीला अटक

नात्यातील महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून अजय पंडित या तरुणाचा त्याच्याच चुलत भावाने खून केल्याचा प्रकार आला उघडकीस.
Crime
CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - नात्यातील एका महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून अजय गणेश पंडित (वय-२२) या तरुणाचा त्याच्याच चुलत भावाने खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी अशोक कैलास पंडित (वय ३५, रा. मोशी, मूळ झारखंड) याला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Cousin

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com