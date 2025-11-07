Pune Crime : लोणी काळभोर पोलीसांनी घातपाताचा कट केला उघड; ३ जण कोयत्यांसह घेतले ताब्यात!

सुनील जगतापथऊर : दि.०७:दुचाकीवर बसून घातपात करण्यासाठी चालेलेल्या तिघांचा कट लोणी काळभोर पोलिसांनी उघळून लावत तिघांना धारदार कोयत्यांसह अटक केली आहे.ही कारवाई कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील घोरपडेवस्ती परिसरात बुधवारी (ता.६)दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. प्रकाश काळु कांबळे(वय २०,रा.फ्लॅट नं. ४०६.विघ्नहर्ता सोसा.जांभुळवाडी,कात्रज,पुणे ),मयुरेश्वर दत्तात्रय इटकर(वय १८,रा.टेकवडी, ता.पुरंदर,जि.पुणे), अक्षण रविंद्र चव्हाण(वय १८वर्षे,रा.फ्लॅट नं.६०३,विघ्नहर्ता सोसा. जांभुळवाडी,कात्रज,पुणे)असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.पोलिसांनी आरोपींकडून दुचाकी गाडी व मोबाईल असा एक लाख सुमारे ४१ हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. .पोलिसांच्या माहितीनुसार,लोणी काळभोर पोलिस तपास पथकाला लोणी काळभोर परिसरात ३ इसम कोयते बाळगुन ट्रीपलसीट दुचाकी गाडीवरुन अंबीका माता मंदिराचे दिशेने गेले आहेत अशी माहिती एका खबऱ्यामार्फत मिळाली होती त्या अनुषंगाने तपास पथकाचे प्रमुख सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कृष्णा बाबर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कारवाई केली.आरोपींना पोलीस आल्याची चाहूल लागताच आरोपींनी दुचाकीवरून पळ काढला अतिशय भरधाव वेगाने ते दुचाकी गल्ली बोळातुन पळवु लागले.परंतु,लोणी काळभोर पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने आरोपींना ताब्यात घेतले.तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेऊन अंगझडती घेतली असता,त्यांच्याकडे ४ धारदार कोयते मिळून आले.त्यांच्याकडे अधिक विचारणा केली असता,पहिल्यांदा त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली.पोलिसी खाक्याने त्यांनी खरी माहिती दिली.या आरोपींच्या विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..भिगवणच्या घरफोडीतील \nआरोपीला कर्जतमधून अटक.नमुद आरोपींचा मोठा घातपाताचा कट असल्याची शक्यता असल्याने सखोल तपास करण्यासाठी न्यायालयामार्फत पोलीस कस्टडीमध्ये रिमांड घेण्यात आली आहे. तसेच लोणी काळभोर पोलीसांनी पेट्रोलींग दरम्यान बुधवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास गावच्या स्मशानभूमीत तडीपार असलेला आरोपी रोहित महादेव पाटील (वय-२१,लोणी काळभोर)याला अटक केली आहे.त्याची अंझडती घेतली असता,त्याच्याकडे लोखंडी कोयता मिळुन आल्याने त्याचे विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सदरची कामगिरी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे,पोलीस निरीक्षक(गुन्हे)स्मिता पाटील,सहाय्यकपोलीस निरीक्षक कृष्णा बाबर,पोलीस उप निरीक्षक अनिल जाधव, पोलीस अंमलदार चक्रधर शिरगीरे,योगेश पाटील,राहुल कर्डीले,प्रविण दडस,गणेश सातपुते,रामहरी वणवे,आण्णा माने,संभाजी देवीकर,शैलेश कुदळे,बाजीराव वीर,चेतन कुंभार,प्रदिप गाडे,सचिन सोनवणे व अशोक गिरी याच्या पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.