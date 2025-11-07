पुणे

Pune Crime : लोणी काळभोर पोलीसांनी घातपाताचा कट केला उघड; ३ जण कोयत्यांसह घेतले ताब्यात!

Police Raid : तपास पथकाला मिळालेल्या माहिती नुसार तीन आरोपी घोरपडेवस्ती परिसरातून अंबिका माता मंदिराच्या दिशेने जात असताना पकडले गेले. प्रकाश काळु कांबळे, मयुरेश्वर इटकर व अक्षण चव्हाण यांना धाडसी कारवाईत अटक करण्यात आली.
Loni Kalbhor Cops Prevent Violent Attack Arrest Three Youths

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थऊर : दि.०७:दुचाकीवर बसून घातपात करण्यासाठी चालेलेल्या तिघांचा कट लोणी काळभोर पोलिसांनी उघळून लावत तिघांना धारदार कोयत्यांसह अटक केली आहे.ही कारवाई कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील घोरपडेवस्ती परिसरात बुधवारी (ता.६)दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. प्रकाश काळु कांबळे(वय २०,रा.फ्लॅट नं. ४०६.विघ्नहर्ता सोसा.जांभुळवाडी,कात्रज,पुणे ),मयुरेश्वर दत्तात्रय इटकर(वय १८,रा.टेकवडी, ता.पुरंदर,जि.पुणे), अक्षण रविंद्र चव्हाण(वय १८वर्षे,रा.फ्लॅट नं.६०३,विघ्नहर्ता सोसा. जांभुळवाडी,कात्रज,पुणे)असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.पोलिसांनी आरोपींकडून दुचाकी गाडी व मोबाईल असा एक लाख सुमारे ४१ हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

pune
crime
raid
police investigation
Loni Kalbhor

