पुणे

Investment Fraud : दुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून १५ कोटींची फसवणूक; पुण्यातील व्यापाऱ्याला अटक

crop export investment fraud Pune : शेतमाल निर्यातीत दुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून १५ कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी समर्थ क्रॉप केअर कंपनीच्या मालकास आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली.
Investment Fraud

Investment Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेतमालाच्या निर्यात व्यवसायात गुंतवणुकीवर दुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची १५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने समर्थ क्रॉप केअर कंपनीच्या मालकास अटक केली आहे. राज्यभर व्याप्ती असलेल्या या प्रकरणात आणखी आरोपी किंवा एजंट सहभागी आहेत का, याचा शोध आर्थिक गुन्हे शाखेकडून घेतला जात आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Finance
Investment

Related Stories

No stories found.