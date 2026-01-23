Investment Fraud : दुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून १५ कोटींची फसवणूक; पुण्यातील व्यापाऱ्याला अटक

पुणे : शेतमालाच्या निर्यात व्यवसायात गुंतवणुकीवर दुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची १५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने समर्थ क्रॉप केअर कंपनीच्या मालकास अटक केली आहे. राज्यभर व्याप्ती असलेल्या या प्रकरणात आणखी आरोपी किंवा एजंट सहभागी आहेत का, याचा शोध आर्थिक गुन्हे शाखेकडून घेतला जात आहे..या प्रकरणी प्रशांत अनिल गवळी (रा. हडपसर) या संशयिताला आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार हडपसर येथील मगरपट्टा रस्ता परिसरातील समर्थ क्रॉप केअर कंपनीत घडला. शेतमालाच्या निर्यात व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास दहा टक्के नियमित परतावा किंवा २० महिन्यांत गुंतवणुकीवर दुप्पट रक्कम देण्याचे आमिष त्याने दाखवले. परंतु कोणत्याही गुंतवणूकदाराला अपेक्षित परतावा दिला नाही. .Pune Crime : पुणे गुन्हे शाखेने आवळल्या 'चौपाटी राजा'च्या मुसक्या; युनिट ६ ची धडाकेबाज कारवाई!.पुणे, बीड, धाराशिव, अहिल्यानगर, सोलापूर जिल्ह्यांतील नागरिकांनी या कंपनीत गुंतवणूक केल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत ३० हून अधिक गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. फसवणुकीची रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तक्रार असल्यास संबंधितांनी आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ यांनी केले आहे..ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ, सहाय्यक आयुक्त शुभदा संखे यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक संतोष खेतमाळस यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.