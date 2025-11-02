पुणे

PM Fasal Bima Yojana : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! रब्बीतील ६ पिकांसाठी 'पीक विमा योजना' लागू

PM Fasal Bima Yojana Extended for Rabi Season 2025-26 : नैसर्गिक आपत्तीतून संरक्षणासाठी राज्य सरकारने रब्बी हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली असून, गहू, ज्वारी, हरभरा, कांदा यासह सहा पिकांसाठी नोंदणी सुरू झाली आहे; ज्याची अंतिम मुदत पिकांनुसार ३० नोव्हेंबर ते ३१ मार्च आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीतून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होण्यासाठी रब्बी हंगामातही ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ लागू केली आहे. खरीप २०२५ आणि रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी गहू, रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग आणि रब्बी कांदा या सहा पिकांचा विमा घेता येणार आहे.

