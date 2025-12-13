पुणे

Pune News : होऊ द्या खर्च! ‘चॉइस नंबर’साठी मोजले ७१ कोटी

जानेवारी ते नोव्हेंबर २५ दरम्यान तब्बल ४८ हजार ३०३ वाहनधारकांनी ‘चॉइस क्रमांक’ घेतला असून त्यासाठी त्यांनी ७१ कोटींहून अधिक रक्कम मोजली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुण्यात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, आपल्या वाहनाला आवडता क्रमांक मिळावा म्हणून पुणेकरांनी शासनाने ठरविलेल्या शुल्कापेक्षा अधिकची रक्कम देऊन आपला आवडता क्रमांक घेतला आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २५ दरम्यान तब्बल ४८ हजार ३०३ वाहनधारकांनी ‘चॉइस क्रमांक’ घेतला असून त्यासाठी त्यांनी ७१ कोटींहून अधिक रक्कम मोजली आहे.

