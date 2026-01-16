कासार आंबोलीतील सैनिकी शाळेत संचलन
पिरंगुट, ता. १६ : कासार आंबोली (ता. मुळशी) येथील मएसो राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळेत आर्मी डे व राज्य क्रीडा दिनानिमित्त कॅडेटसनी शानदार संचलन करत प्रमुख अतिथींना मानवंदना दिली. कार्यक्रमाचे नियोजन हवालदार गजानन माळी व सुभेदार नवनाथ पवार तसेच एनसीसी प्रशिक्षक विनायक पाटील यांनी केले होते.
यावेळी पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक विजेते कुस्तीपटू दिवंगत खाशाबा जाधव यांच्या जन्मदिनानिमित्त आंतरकुल क्रॉसकंट्री स्पर्धा दोन गटांमध्ये घेण्यात आली. ज्युनिअर गट १. ५ किलोमीटर तर सिनियर गट ३ किलोमीटर या स्पर्धेचे उद्घाटन शाळेचे कमांडंट एविएन विंग कमांडर एम. यज्ञरामन सिनिअर मास्टर व पर्यवेक्षक संदीप पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी सैन्य प्रशिक्षण प्रमुख सुभेदार नवनाथ पवार, क्रीडा विभाग प्रमुख हवालदार गजानन माळी, ड्युटी मास्टर वैशाली शिंदे, रेक्टर प्रियांका गुरव आदी उपस्थित होते.
आंतरकुल क्रॉसकंट्री स्पर्धेनिमित्त इयत्ता अकरावीची कॅडेट शौर्या उदावंत हिने आॅलिंपिकवीर खाशाबा जाधव यांचा जीवनपट उलगडला. या स्पर्धेमध्ये दुर्गावती हाउसने एकूण ७ गुण मिळवत प्रथम क्रमांक मिळविला. द्वितीय क्रमांक संयुक्तपणे जिजामाता व लक्ष्मी हाऊस यांनी तर तृतीय क्रमांक अहिल्या या हाउसने मिळविला.
वैयक्तिक क्रमांक पुढीलप्रमाणे - ज्युनिअर गट -प्रथम क्रमांक - श्रावणी शेडगे (७ वी). द्वितीय क्रमांक - आराध्या कनन (८ वी). तृतीय क्रमांक - सानवी शेट्टी (६ वी). सिनियर गट- प्रथम क्रमांक - अनिता महतो (९ वी). द्वितीय क्रमांक - सई भगत (९ वी). तृतीय क्रमांक - स्वरा दुधाळे (९ वी).
प्रास्ताविक क्रीडा प्रशिक्षक ऋतुराज गुरव यांनी तर सूत्रसंचालन पर्यवेक्षक संदीप पवार यांनी केले. क्राॅसकंट्री स्पर्धेचे नियोजन क्रीडा प्रशिक्षक ऋतुराज गुरव, क्रीडा शिक्षक महादेव मगर, एनसीसी प्रशिक्षक तेजश्री दिघे व सर्व क्रीडा प्रशिक्षक यांनी केले होते.
