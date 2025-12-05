Pune News : शीतल तेजवानीच्या घरझडतीत महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त

पुणे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्या मालकीच्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने केलेल्या मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात सध्या पोलिस कोठडीत असलेल्या शीतल तेजवानीच्या कोरेगाव पार्कमधील घराची शुक्रवारी (ता. ५) आर्थिक गुन्हे शाखेकडून झडती घेण्यात आली. या कारवाईत महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली..मुंढवा येथील महार वतनाच्या ४३ एकर शासकीय जमीन तीनशे कोटी रुपयांना विक्रीस काढल्याचा गैरव्यवहार नुकताच उघडकीस आला. या प्रकरणात खडक पोलिस ठाण्यात तेजवानीसह नऊ जणांवर गुन्हा दाखल आहे..पोलिसांनी मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीला (वय ४४ वर्षे, मूळ रा. नरिमन पॉइंट, मुंबई, सध्या रा. लेन नंबर ७, कोरेगाव पार्क) बुधवारी अटक केली होती. न्यायालयाने तिला ११ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, तिच्या घरी पथकाने छापा टाकून कागदपत्रे जप्त केली. जप्त केलेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे..तेजवानीने २००६ ते २००८ या कालावधीत जमीन मूळ वतनदारांच्या २७२ वारसांसोबत विकसन करारनामे केले होते. या वतनदारांशी झालेले दस्तऐवज आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यासह जमीन व्यवहाराचा तपास करण्यात येत आहे..दरम्यान, तेजवानीवर एकूण नऊ गुन्हे दाखल आहेत. त्यात इतरांची मालमत्ता स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरून किंवा परत न करता विश्वासघात केल्याप्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात सहा गुन्हे दाखल आहेत. तर हिंजवडी, शिवाजीनगर आणि बावधन पोलिस ठाण्यात प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.