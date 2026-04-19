पुणे

Bhimashankar Sugar: भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यात अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर मिल रोलर पूजन; २०२६-२७ गाळप हंगामाची तयारी सुरू

अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर मिल रोलर पूजन; मशिनरी दुरुस्ती, देखभाल वेगात, ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरळीत पार पाडण्याचे नियोजन
पारगाव ता. आंबेगाव: अक्षय तृतीयेच्या मुर्हुतावर भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या गाळप हंगाम २०२६-२७ च्या मिल रोलरचे कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे , उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील व संचालक मंडळाच्या हस्ते पुजन संपन्न

सुदाम बिडकर
पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या गाळप हंगाम २०२६-२७ च्या पूर्व तयारी अंतर्गत मशिनरी देखभाल दुरुस्ती करुन व मिल रोलरचे पूजन आज रविवारी अक्षय तृतीयेच्या मुर्हुतावर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे , उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील व संचालक मंडळाच्या हस्ते करुन प्रत्यक्षात जोडणीचे कामास सुरुवात करण्यात आली.

Related Stories

No stories found.