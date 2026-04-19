Bhimashankar Sugar: भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यात अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर मिल रोलर पूजन; २०२६-२७ गाळप हंगामाची तयारी सुरू

पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या गाळप हंगाम २०२६-२७ च्या पूर्व तयारी अंतर्गत मशिनरी देखभाल दुरुस्ती करुन व मिल रोलरचे पूजन आज रविवारी अक्षय तृतीयेच्या मुर्हुतावर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे , उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील व संचालक मंडळाच्या हस्ते करुन प्रत्यक्षात जोडणीचे कामास सुरुवात करण्यात आली. .मिल रोलर पूजन समारंभास कारखान्याचे संचालक अशोक घुले, रामचंद्र ढोबळे, बाबासाहेब खालकर, शांताराम हिंगे, आनंदराव शिंदे, मच्छिंद्र गावडे, बाजीराव बारवे, ज्ञानेश्वर अस्वारे, रामहरी पोंदे, संचालिका पुष्पलता जाधव, प्रिया बाणखेले, कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे, तांत्रिक व्यवस्थापक शिरीष सुर्वे, सचिव रामनाथ हिंगे, मुख्य शेतकी अधिकारी दिलीप कुरकुटे, प्रतापसिंह सावंत, कामगार कल्याण अधिकारी सुरेश शिंदे, अमीर पठाण, ब्रिजेश लोहोट, सुरक्षा अधिकारी कैलास गाढवे व कामगार आदी उपस्थित होते..यावेळी बोलताना कारखान्याचे अध्यक्ष बेंडे म्हणाले कारखान्याच्या सन २०२६-२७ गळीत हंगामाची पूर्व तयारी सुरु झाली आहे. येत्या गळीत हंगामाकरीता कारखान्यातील मशिनरी दुरुस्ती कामे सुरु केली असून सदरची कामे दर्जेदार व वेळेत पुर्ण करुन ऑक्टोबर महिन्यात प्लॅन्ट गाळपासाठी सज्ज राहण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. कारखान्याचे संस्थापक - संचालक तसेच माजी सहकार मंत्री, आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये ऊस गाळप करण्याचे उद्दिष्ट्य वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असणारी ऊस तोड वाहतूक वाहन टोळी, ट्रॅक्टर टायरगाडी, टायर बैलगाडी व ऊस तोडणी यंत्राचे करार सुरु केले आहेत. .ऊस तोडणी यंत्राचे करार करणेसाठी इच्छुक असणा-या मशीन मालकांनी विभागीय शेतकी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन श्री. बेंडे यांनी केले. येणारा गाळप हंगाम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी, तोडणी वाहतुक कंत्राटदार, तोडणी मजुर, अधिकारी व कर्मचा-यांनी सहकार्य करावे सभासद व ऊस उत्पादक शेतक-यांनी आपला ऊस आपल्याच कारखान्यास गळीतास द्यावा असे आवाहन उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी केले.