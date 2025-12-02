Khadakwasla News : केंद्रीय जल व वीज संशोधन केंद्र आणि व्हीएनआयटीमध्ये सामंजस्य करार; जलसंपदा अभियांत्रिकीला नवे बळ!

खडकवासला, ता. २ : पुण्यातील केंद्रीय जल व वीज संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) आणि नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (व्हीएनआयटी) यांच्यात शैक्षणिक व संशोधन सहयोग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) सोमवारी केंद्रीय जल व वीज संशोधन केंद्र येथे स्वाक्षरी करून औपचारिक केल्याने दोन्ही प्रमुख संस्थांमधील शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. जलसंपदा अभियांत्रिकी आणि प्रगत तांत्रिक संशोधनाला नवे बळ देत पुण्यातील केंद्रीय जल व वीज संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) आणि नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (व्हीएनआयटी) यांनी सोमवारी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली. .या करारामुळे दोन्ही संस्थांमधील शैक्षणिक, वैज्ञानिक व तांत्रिक सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू होऊन संयुक्त संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी आशादायक दालने खुली झाली आहेत. या कराराचा उद्देश सहयोगी संशोधनाचे बळकटीकरण, प्रगत शैक्षणिक सहभागाला प्रोत्साहन देणे. परस्पर पूरक तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये ज्ञानाची देवाण- घेवाण व क्षमता- वृद्धी अधिक सक्षम करणे हा आहे. जलसंपदा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उदयोन्मुख आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी हे सहकार्य अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा दोन्ही संस्थांचा विश्वास आहे. या करारातून धरण सुरक्षा व पुनर्वसन, डिजिटल ट्विन्स, तसेच जलसंपदा अभियांत्रिकीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआय), मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित अनुप्रयोग यांसारख्या क्षेत्रात संयुक्त संशोधन, कौशल्यविकास आणि नवोपक्रमासाठी नवे मार्ग उपलब्ध होतील..दोन्ही संस्थांचे म्हणणे आहे की, या सहकार्यामुळे प्रयोगशाळेत झालेले संशोधन प्रत्यक्ष कामात आणि वापरात जलद गतीने आणता येईल, परिणामी राष्ट्रीय विकासासाठी उपयुक्त आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरता येणाऱ्या उपाय योजना तयार होतील.“केंद्रीय जल व वीज संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) चे खास संशोधन कौशल्य आणि विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (व्हीएनआयटी) ची शैक्षणिक ताकद एकत्र आल्यामुळे भविष्याच्या जलसंपदा अभियांत्रिकीमध्ये मोठी आणि बदल घडवणारी प्रगती होईल.”-डॉ. प्रभात चंद्रा, संचालक, CWPRS“केंद्रीय जल व वीज संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) सोबतचा हा करार आमच्या शिक्षण आणि संशोधनाला अधिक बळ देईल. एकत्रित संशोधन, मार्गदर्शन आणि ज्ञानवृद्धीसाठी नवीन संधी तयार होतील. ही भागीदारी देशाच्या जल आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांना महत्वाचे समर्थन देईल.”-प्रो.प्रेम लाल पटेल, संचालक- विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (व्हीएनआयटी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.