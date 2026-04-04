Baramati Cyber Crime: शेअर मार्केटमध्ये जास्त नफ्याचे आमिष; बारामतीत १.३० कोटींच्या सायबर फसवणुकीत दोघांना अटक, ४४ लाख रुपये गोठवले

बारामती : शेअर मार्केटमध्ये जास्त नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत करण्यात आलेल्या सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्हयात बारामती शहर पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. पोलिस निरिक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांनी ही माहिती दिली. या प्रकरणात 1 कोटी 30 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची फिर्याद बारामती शहर पोलिसात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात विविध बँकांशी तत्परतेने पत्रव्यवहार करुन शहर पोलिसांनी आतापर्यंत 44 लाखांची रक्कम गोठवण्यात यश मिळवले आहे..या प्रकरणात फिर्यादीस ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीतून मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवित टप्प्याटप्प्याने मोठ्या रकमा विविध बँक खात्यांमध्ये जमा करून घेण्यात आल्या.तपास पथकातील सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक संदीप जाधव, पोलीस हवालदार सुलतान डांगे, यशवंत पवार, रामचंद्र शिंदे, सागर जामदार, अक्षय सिताप, सुरज घाटे, विशाल शिंदे, गिरीश नेवसे यांनी पुण्यात शिताफीने तपास करत दोन आरोपींना अटक केली. त्यांना न्यायालयाने पाच दिवसांची कोठडी दिली आहे..तपासात ही रक्कम मध्यस्थ खात्यांमार्फत (लेअरिंग) पद्धतीने अनेक खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. काही रक्कम एटीएम द्वारे काढण्यात आली, तर काही कॅश डिपॉझिट मशीन आणि मर्चंट व्यवहारांद्वारे रोख स्वरूपात वळवण्यात आली.अटक दोन्ही आरोपींकडे सखोल चौकशी सुरू असून आरोपींनी काढलेली रक्कम विविध खात्यांमध्ये जमा केल्याचेही उघड झाले आहे. मुख्य आरोपी व संपूर्ण सायबर जाळ्याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.